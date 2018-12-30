به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با رویدادهای دوران انقلاب اسلامی انتشارات مدرسه با تشکیل ستادی برنامههایی را در قالب جشنوارهای به نام «فجر چهلم» برگزار میکند.
روابط عمومی انتشارات مدرسه برنامههای جشنواره فجر چهلم را به این شرح اعلام کرده است:
- تجدید چاپ و توزیع کتابهای مرتبط با زندگی و سیره معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از جمله کتاب «امام خمینی» از مجموعه چلچراغ به ویژه به صورت الکترونیک و صوتی و برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی بر اساس این کتاب.
- اطلاع رسانی از تازههای نشر و کتابهای مرتبط با انقلاب اسلامی و معارف دینی برای دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادههای آنان. ¬
- جشنواره فروش تولیدات در فروشگاههای مرکزی و نمایندگیها در سراسر کشور.
- ایجاد نمایشگاهی از تولیدات نشر در فروشگاه مرکزی انتشارات مدرسه واقع در کریمخان خیابان ایرانشهر.
- اجرای طرح ملی تجهیز و تأمین کتابخانههای مدارس و آموزشگاهی و پاتوقهای فرهنگی با تسهیلات ویژه.
- برگزاری نمایشگاههای استانی کتاب با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش به صورت همزمان با ایام دهه فجر در شهرهای مختلف.
- در اختیار گذاشتن بستههایی از محصولات انتشارات مدرسه با تخفیف ۳۵ درصد برای تشکیل نمایشگاه در سراسر مدارس کشور.
- امکان بازدید مدارس از فضای فروشگاهها و شرکت در کلاسهای داستانخوانی و... از جمله برنامههای این نشر است.
همچنین با توجه به مصادف شدن ایام فجر با ایام فاطمیه، انتشارات مدرسه کتابهایی با موضوع ذکر شده را نیز با تخفیف ویژه در اختیار علاقهمندان قرار می دهد. جشنواره فجر چهلم از ۱۹ دیماه ۱۳۹۷ کار خود را آغاز میکند و تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ به کار خود ادامه خواهد داد.
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