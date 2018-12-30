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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۰

رادیومهر: به بهانه نهم دی‌ماه؛

روایتی از جلسه خبرنگاران با سیدمحمد خاتمی؛ تقلبی در کار نبود!

روایتی از جلسه خبرنگاران با سیدمحمد خاتمی؛ تقلبی در کار نبود!

به بهانه انتشار ویدیویی دیده نشده از یک دیدار خصوصی رهبرانقلاب در سال۸۸، روایت متفاوت «عبدالمطهر محمدخانی» فعال رسانه‌ای را می‌شنوید از دو دیدار خصوصی با سیدمحمدخاتمی.

مجله مهر: دیروز ۸دی ماه، پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (Khamenei.ir) در ویدیویی دیده نشده از جلسه ای در بیت رهبری در ۳۰تیرماه سال ۸۸ منتشر کرد که مربوط به دیدار جمعی از فضلای حوزه علمیه با این ایشان بود. در بخشی از این ویدیو، رهبرانقلاب با اشاره به اینکه همان روز اول اعتراضات یک نفر را به دیدار مهندس موسوی فرستاده‌اند، عنوان کرد که علاوه بر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی پنجمین رئیس جمهور ایران و از حامیان مهم میرحسین موسوی هم  ادعای تقلب را رد کرده و درخواستی هم برای ابطال انتخابات نداشته است.

در این پادکست رادیومهر، روایت متفاوت «عبدالمطهر محمدخانی» فعال رسانه‌ای را از یک جلسه دیدار خصوصی اهالی رسانه با سیدمحمدخاتمی می‌شنوید که مُهر تایید دیگری بر ادعای دروغین تقلب در انتخابات ۸۸ می‌زند. رئیس‌ دولت اصلاحات در این دیدار گفته که حداقل ۳ بار به موسوی گفتم که نتیجه انتخابات تغییری نکرده است.

کد مطلب 4499469

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
      5 11
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      این حرفها بی ارزش است اصل افکار عمومی است که قانع نشد!
    • سیدطبا IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
      9 1
      پاسخ
      اقای خاتمی خودش هم میدونه که تقلبی در کار نبوده ولی نمیگه چون طرفدارهاش از دورش میرن!
      • NL ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
        2 0
        مشکل اینجاس شما ندیدید که ایشون ابطال رو رد کردن.ایشون هم خصوصی به خود موسوی گفتن، هم تو جلسه عمومی با بقیه افراد! منتهی وقتی موسوی لجاجت میکنه، کسی به خاتمی گوش نمیده....
    • مرجان DE ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
      5 1
      پاسخ
      واااای برقبر وقبامت محمدخاتمی،اکبررفسنجانی، میرحسین موسوی ومهدی کروبی وهوادارانشان، بابت خون های ریخته شده درفتنه۸۸ وخسارتهای غیرقابل جبرانی که برمملکت واردشده وبه خاطرلجاجتشان ادامه دارد.
    • US ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
      2 10
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      مگه مجبورید دروغ بگید؟ پس علت ممنوع الهمه چیزی آقای خاتمی چیست؟ این ادعای جناب محمدخانی که میگن آقای خاتمی بعد از دو سال گفتن مطلع نیستن مدرکش کجاست؟
    • ناشناس IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مردم رو ساده فرض کردند از نظر آنها هر رییس جمهوری برای طبقه محروم فعالیت بکنه پوپولیست محسوب میشه با همین تاکتیک5سال سپری شد

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