روایتی از جلسه خبرنگاران با سیدمحمد خاتمی؛ تقلبی در کار نبود!

مجله مهر: دیروز ۸دی ماه، پایگاه اطلاعرسانی حضرت آیتالله خامنهای (Khamenei.ir) در ویدیویی دیده نشده از جلسه ای در بیت رهبری در ۳۰تیرماه سال ۸۸ منتشر کرد که مربوط به دیدار جمعی از فضلای حوزه علمیه با این ایشان بود. در بخشی از این ویدیو، رهبرانقلاب با اشاره به اینکه همان روز اول اعتراضات یک نفر را به دیدار مهندس موسوی فرستادهاند، عنوان کرد که علاوه بر آیتالله هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی پنجمین رئیس جمهور ایران و از حامیان مهم میرحسین موسوی هم ادعای تقلب را رد کرده و درخواستی هم برای ابطال انتخابات نداشته است.
در این پادکست رادیومهر، روایت متفاوت «عبدالمطهر محمدخانی» فعال رسانهای را از یک جلسه دیدار خصوصی اهالی رسانه با سیدمحمدخاتمی میشنوید که مُهر تایید دیگری بر ادعای دروغین تقلب در انتخابات ۸۸ میزند. رئیس دولت اصلاحات در این دیدار گفته که حداقل ۳ بار به موسوی گفتم که نتیجه انتخابات تغییری نکرده است.
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