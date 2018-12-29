بیانات منتشرنشده رهبرانقلاب درباره ادعای تقلب در انتخابات ۸۸

ویدئومهر: بخشی از کتاب فتنه تغلب که شامل برخی اسناد منتشر شده از فتنه ۸۸ و سخنان منتشرنشدهی رهبر انقلاب است، به دیداری اختصاص دارد که اوایل تیرماه ۸۸ برگزار شده اختصاص دارد. در این دیدار، تعدادی از علما و فضلای حوزه علمیه با رهبرانقلاب به بحث و گفتگو پرداختند. حجتالاسلام حمید پارسانیا شرحی از این جلسهی صمیمانه و گفتوگوهای صریحی که با رهبرانقلاب انجام شده است را در این کتاب روایت کرده است. آنچه که در این ویدئو میبینید بخشی از آن جلسه تاریخی است که به تازگی منتشر شده است:
رهبر انقلاب در این دیدار با اشاره به اعلام ادعای تقلب از سوی آقای میرحسین موسوی که منشاء همه حرفهای بعدی بود، فرمودند: دعوت مردم به نافرمانی و شورش به استناد اینکه در انتخابات تقلب شد. سوال این است شما از کجا فهمیدید تقلب شده؟ کدام دلیل اقامه شد؟
ایشان افزودند: سعی کردند ایشان [میرحسین] را در صحنه نگاه دارند. من در جریان مذاکرات و گفتگوهای متعددی که با ایشان شده، قرار دارم. خود من هم خیلی سعی کردم؛ با سوابقی که با آقای موسوی دارم، چون بین ما و آقای موسوی یک ارتباط عاطفی علیرغم اختلاف فکری وجود دارد.از ۴ نفری که در آن جلسه بودند، ۲ نفرشان که آقای خاتمی و آقای هاشمی اند منکر شدند؛ ۲ نفر دیگر باقی ماندند که یکیاش خود آقای موسوی است...
رهبرانقلاب با اشاره به ارتباط عاطفی و وحدت سلیقهای که بین ایشان و آقای موسوی در بعضی از مسائل خاص وجود دارد، تصریح کردند: من از این فرصت استفاده کردم و همان روز شنبه عصر که ایشان ظهر آن روز اطلاعیه داده بود، یک نفر را پیش ایشان فرستادم تا به ایشان تنبهی بدهیم و ایشان هم فورا عقبنشینی کنند. آن فرد رفت و برگشت و حرفهایی زد که مرا متعجب کرد. ایشان گفته بود که انتخابات باید ابطال بشود. [آقای موسوی گفته بود] ما امروز جلسهای با حضور چند نفر داشتیم و همه اتفاق نظر داشتند که انتخابات باید ابطال شود.
ایشان افزودند: من واقعا متحیر شدم. از ۴ نفری که در آن جلسه بودند، ۲ نفرشان که آقای خاتمی و آقای هاشمی اند منکر شدند؛ ۲ نفر دیگر باقی ماندند که یکیاش خود آقای موسوی است...
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