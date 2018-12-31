به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران، کارگاه «خوانش عکس و داوری بین المللی» ۲۱ دی با حضور ریکاردو بوسی رییس فیاپ از ایتالیا، فردی ون گیلبرگن معاون فیاپ از بلژیک و علی سامعی نماینده فیاپ در ایران برگزار می‎شود.

در این کارگاه آموزشی نکات مهم در مورد خوانش عکس و نکات مهم در انتخاب و داوری آثار در جشنواره های بین المللی عکس بیان خواهد شد. در حقیقت داوری یک جشنواره بین المللی شبیه سازی می شود، یعنی سه داور ضمن رای دادن به عکس ها، دلیل آن رای و نظرشان را در مورد عکس ها اعلام می کنند و سپس عکس های برتر انتخاب و سه عکس برنده انتخاب می شود. در این روند شرکت کنندگان با داوری بین المللی و نحوه خوانش و داوری عکس ها آشنا می شوند.

این کارگاه جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در فرهنگستان هنر واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان طالقانی، شماره ۱۵۵۲ برگزار می شود.