به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، در کنفرانس تخصصی اقتصاد دریامحور که در دانشگاه هرمزگان برگزار شد، بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور و به‌ویژه استان هرمزگان تأکید کرد و اظهار داشت: برگزاری این کنفرانس فاخر، زمینه معرفی ظرفیت‌ها و استعدادهای حوزه دریا را در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند و حضور عالمان، دانشگاهیان و صاحبان اندیشه می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری از این فرصت‌های ارزشمند داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز هرمزگان در جغرافیای دریایی کشور افزود: از مجموع حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی کشور با احتساب جزایر، نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر آن متعلق به استان هرمزگان است و همین ویژگی، در کنار دسترسی همزمان به خلیج فارس و دریای عمان، این استان را از سایر استان‌ها متمایز کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه ملی به دریا تصریح کرد: استان هرمزگان باید به عنوان پایتخت اقتصاد دریامحور کشور معرفی شود، چرا که تحقق اهداف کلان کشور در مسیر شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بدون تکیه بر اقتصاد دریاپایه امکان‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه در طول سالیان گذشته غفلت‌های فراوانی نسبت به ظرفیت‌های عظیم دریا صورت گرفته و امروز نیازمند بازنگری جدی در این حوزه هستیم.

آیت‌الله عبادی‌زاده با بیان اینکه بخش مهمی از ظرفیت‌های سرزمینی ایران در حوزه دریا قرار دارد، خاطرنشان کرد: این غفلت حتی در نگاه‌های علمی و تمدنی نیز مشهود است و لازم است مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی توجه ویژه‌ای به نقش دریا در شکل‌گیری تمدن آینده داشته باشند.

وی به مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور اشاره کرد و گفت: حوزه‌هایی همچون شیلات و آبزی‌پروری، صادرات نفت و گاز، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، توسعه بنادر و تجارت دریایی، استخراج منابع معدنی، داروسازی مبتنی بر منابع دریایی و توسعه زیرساخت‌های ساحلی از مهم‌ترین فرصت‌هایی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر نقش راهبردی هرمزگان در کریدورهای بین‌المللی افزود: با تکمیل کریدور شمال ـ جنوب، استان هرمزگان و بندرعباس به یکی از مهم‌ترین گره‌های ارتباطی کشور با آب‌های آزاد، شبه‌قاره هند و کشورهای جنوب شرق آسیا تبدیل خواهند شد که این موضوع اهمیت توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی را دوچندان می‌کند.

وی همچنین توسعه گردشگری دریایی را از ظرفیت‌های مغفول استان دانست و اظهار کرد: بخش‌هایی مانند قایقرانی، غواصی و گردشگری ساحلی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی هستند که نیازمند ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات برای بهره‌برداری بهتر هستند.

آیت‌الله عبادی‌زاده به چالش‌های حوزه دریا اشاره کرد و گفت: آلودگی‌های دریایی، برداشت بی‌رویه و غیرمجاز آبزیان، ضعف زیرساخت‌های دریایی، کمبود تعاملات بین‌المللی، نبود رشته‌های تخصصی حقوق دریا و همچنین فقر جوامع ساحلی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است که نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام جدی است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از جوامع بومی ساحلی افزود: اگر مردم بومی که صاحبان اصلی این ظرفیت‌ها هستند از منافع دریا بهره‌مند نشوند، تحقق اهداف کلان اقتصاد دریامحور با چالش مواجه خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان همچنین بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد دریامحور تأکید کرد و گفت: دانشگاه هرمزگان و سایر مراکز علمی باید با توسعه رشته‌های تخصصی مرتبط با دریا، از جمله حقوق دریا و تجارت دریایی، و تقویت فعالیت‌های پژوهشی، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص را فراهم کنند.

