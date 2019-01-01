مادر سرداران شهید «حسین و عباس کیانی» به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مادر سرداران شهید حاج حسین و عباس کیانی عصر دوشنبه دهم دیماه دار فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع پیکر حاجیهخانم معصومه کیانی با حضور مسئولین و مردم شهیدپرور شهرستان نهاوند و شهرگیان صبح سهشنبه ساعت ۹:۳۰ از مقابل منزل وی در شهرگیان به سمت گلزار شهدای این شهر برگزار میشود.
مراسم ترحیم حاجیهخانم معصومه کیانی روز چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در مسجد جامع حضرت ابوالفضل العباس(ع) گیان برگزار میشود.
سردار حاج حسین کیانی فرمانده گردان ۱۵۲ سپاه انصارالحسین استان همدان بود که در ۲۴ دیماه سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه به علت اصابت ترکش و گلوله به سر به شهادت رسید.
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