سعد حریری: مصمم به تشکیل دولت لبنان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان پس از دیدار با میشل عون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: به جناب رئیس جمهور عید را تبریک گفتم. ما مصمم بر تشکیل دولت هستیم زیرا کشور بدون دولت نمی تواند به پیش برود.

وی از تحرکات و رایزنی ها برای حل بحران تشکیل دولت خبر داد و افزود: ما در تشکیل دولت تاخیر کرده ایم و مصمم بر تشکیل آن هستیم و همه باید همکاری کنند. من معتقدم که همه گروهها خواستار تشکیل دولت هستند و گره ای که باقی مانده است را باید حل کنیم.

سعد حریری گفت: اوضاع اقتصادی دشوار است اما راه حل های بسیاری وجود دارد.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان از نیروهای امنیتی به خاطر تدابیر امنیتی شب سال نو میلادی قدردانی کرد.