کاهش قیمت نفت، نتیجه عدم پایبندی اوپکی ها به قول و قرارها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی ان بی سی، اسکات دارلینگ، از مدیران بانک آمریکایی جی پی مورگان، گفت: جی پی مورگن پیش از نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه دسامبر اعلام کرد اگر این سازمان واقعا تولید خود را بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش ندهد، ممکن است کفه ترازو به سود فرض افت قیمت نفت، یعنی میانگین قیمت ۵۵ دلار برای شاخص نفت خام برنت در سال ۲۰۱۹ میلادی، سنگین‌تر شود.

وی اعلام کرد کند شدن رشد تقاضای نفت و ابهام درباره پایبندی اعضای اوپک به توافق جهانی کاهش تولید نفت از جمله عواملی هستند که می‌توانند قیمت نفت را پایین نگه دارند.

این مدیر بانکی گفت: در برخی مناطق دنیا، همچنان شاهد فرسوده شدن زیرساخت‌ها هستید که سبب عملیات برنامه‌ریزی‌نشده نگهداری می‌شود. کافی است تنها چند رویداد به این شکل رخ دهد، آنگاه شما شاهد رشد ناگهانی قیمت نفت خواهید بود.

جی پی مورگان در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرده بود میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۷۳ دلار می‌رسد که از برآورد پیشین این بانک، یعنی ۸۳ دلار و ۵۰ سنت، کمتر بود.