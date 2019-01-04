ترویج فساد در جامعه از اهداف دشمنان در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالله امینی در خطبه های نماز جمعه مهران با اشاره به واقعه کشف حجاب توسط خاندان خبیث پهلوی و به ویژه رضاخان گفت: رضاخان با الگو پذیری از جوامع غربی به دنبال حذف اسلام از مملکت اسلامی بود و برای این کار به سراغ اساسی ترین حکم الهی یعنی حجاب رفت چرا که با حذف حجاب زمینه فساد و ابتذال در جامعه رواج پیدا می کرد و کم کم اسلام حذف می شد کما اینکه دشمنان اسلام همین پروژه را در اندلس که همه مردم شان مسلمان بودند پیاده کردند یعنی آمدند با ترویج بی بند و باری و ابتذال در بین جوانان اندلسی کاری کردند که اسلام از آنجا حذف شود.

وی افزود: طاغوت در کشور ما نیز همین پروژه را به بهانه اینکه حجاب مانع از حضور زنان در جامعه می شود و حجاب مانع از پیشرفت و تمدن است پیاده کرد لذا بعد از جریان کشف حجاب، مشروبات الکلی و فسادخانه های زیادی در کشور به راه افتاده بود.

وی افزود: این پروژه تقدس زدایی از مقدسات الهی ادامه داشت تا اینکه به برکت انقلاب اسلامی و خون شهیدان زنان ما هویت خود را دوباره بازیافتند و نقشه دشمنان انقلاب نقش بر آب شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان سپس با اشاره به توطئه دشمنان انقلاب در ترویج بی بند و باری و ابتذال گفت: امروز نیز دشمنان اسلام و در راس آنها استکبار و صهیونیست جهانی به دنبال ترویج فساد در بین جوانان و مردم از طریق کم رنگ کردن حجاب و تقدس زدایی از مقدسات الهی هستند و متاسفانه بعضی از افراد در داخل کشور نیز خواسته یا ناخواسته به این پروژه دشمن کمک می کنند لذا بعضا دیده می شود که عده ای به بهانه ایجاد نشاط در جامعه به دنبال ترویج کنسرت های مبتذل هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه این افراد مانند رضاخان فکر می کنند راه پیشرفت کشور و نشاط جامعه، ترویج ابتذال است که این تفکر خلاف صریح موازین شرعی و آرمان های انقلاب است و باید با این تفکر مبارزه کرد.

خطیب نماز جمعه شهرستان مهران سپس با اشاره به قیام خونین مردم قم در ۱۹ دی ماه سال ۵۶ گفت: رژیم منحوس پهلوی به دستور شاه مخلوع طی یک مطلبی که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، به امام (ره) توهین کرده بود و عجیب اینجاست که در کنار توهین به امام، مقدسات الهی و به طور ویژه حجاب را زیر سوال برده بود و این نشان می دهد که دشمن می داند تضعیف جایگاه ولایت فقیه و حذف حجاب و ترویج ابتذال در جامعه باعث کم رنگ شدن دین می شود.

وی گفت: لذا در آن زمان بطور صریح، بی حجابی فضلیت و حجاب، کهنه پرستی و ارتجاع معرفی شده بود و به ساحت مقدس امام خمینی، اهانت کرده بودند و این باعث شد که مردم قم به حمایت از امام ره و مقدسات الهی مانند حجاب به خیابان ها بیایند که در این روز بسیاری از مردم و طلاب و روحانیون در دفاع از ولی فقیه شان و رهبرشان شهید شدند در واقع پیام قیام خونین مردم شریف قم حمایت از آرمان های اسلام و حمایت از ولی فقیه است.

وی افزود: امروز نیز دشمن همین دو عنصر مقدس یعنی ولایت فقیه و حجاب زنان را نشانه گرفته است اما دشمنان باید بدانند خط قرمز ملت ولی فقیه و ارزشهای اسلامی مانند حجاب است و مردم در حمایت از ولی فقیه زمان خود از جان شان هم دریغ نخواهند کرد.

امام جمعه مهران در پایان ضمن تبریک انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب گفت: انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب، کاملا حکیمانه و باعث یاس و ناامیدی جریان انحرافی و جریان فتنه شد و نشان داد که آیت الله آملی لاریجانی فقیهی دانشمند، انقلابی، ولایتمدار و مدیری موفق و توانمند بوده است.