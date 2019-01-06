به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در پایان صد و دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران به دستور جلسات بررسی شده اشاره و اظهار کرد: طرح الزام شهرداری به ارایه لایحه جامع مشارکت و سرمایه گذاری شهر تهران یکی از دستور جلساتی بود که به تصویب رسید.

وی هدف از تصویب این لایحه را بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است تا ظرف ۳ ماه لایحه ‌ای را به این منظور ارایه دهد و در نهایت یک سامانه راه‌اندازی شود تا شهروندان از طریق آن بتوانند فرصت‌های سرمایه گذاری را پیشنهاد دهند. ضمن اینکه سالانه یک اطلس سرمایه‌گذاری هم برای اطلاع و بهره‌برداری شهروندان و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز تهیه خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به لایحه دیگری که در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: لایحه تعرفه‌های اصلاحی بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری موضوع دیگری بود که در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت؛ با توجه به اینکه تا پایان سال کمتر از ۳ ماه باقی مانده است این لایحه از سوی اعضای شورای شهر رد و قرار شد تعرفه‌های مذکور در قالب لایحه بودجه سنواتی شهرداری ارائه شود.

اعطا ادامه داد: در جلسه امروز بنا به پیشنهاد کمیته نام‌گذاری شورا و با توجه به اینکه در سالروز غرق شدن کشتی سانچی و جان باختن تعدادی از هموطنان هستیم مقرر شد خیابان شهید عاطفی شرقی واقع در بلوار نلسون ماندلا؛ به دریانوردان سانچی تغییر نام دهد و خیابان شهید عاطفی غربی نیز به خیابان شهید عاطفی تغییر نام پیدا کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» که در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: شورای شهر تهران در سال ۹۳ مصوبه‌ای را در راستای احیای هویت ایرانی اسلامی در سیما و منظر شهری در بحث نماهای شهری به تصویب رسانده است؛ براساس این مصوبه شهرداری تهران باید در مدت یک ماه لایحه دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر تهران را به شورا ارسال می‌کرد که تا به امروز مسکوت مانده بود.

وی با بیان اینکه تدوین جزییات این لایحه در دوره پنجم شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت، گفت: کار گروه مشترکی از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران و کمیسیون مرتبط در شورای شهر روی این لایحه مطالعاتی را انجام دادند که کلیات آن امروز در صحن شورای شهر به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه ساختمان‌هایی که موفق به دریافت پروانه می‌شوند برای ساخت نما باید طرحشان به تصویب کمیته‌ای از متخصصین برسد، افزود: در رابطه با با بناهای عادی و کوچک مقیاس؛ این کمیته در شهرداری مناطق و در مورد بناهای خاص و بزرگ مقیاس و در سطح ملی این کمیته با نام «بناهای شاخص» در معاونت شهرسازی و معماری مستقر می‌شود. این دو کمیته به لحاظ کیفی و زیبایی شناختی و انطباق با معیارهای سیما و منظر شهری مطلوب طرح‌های پیشنهادی مالکان و سازندگان را بررسی و به تصویب می‌رساند؛ در جلسه آینده جزییات این لایحه مورد بررسی قرار می‌گیرد.