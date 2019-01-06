کلیات لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» اظهار کرد: براساس مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران؛ شهرداری مکلف بوده تا ظرف مدت یک ماه لایحه دستورالعمل ساماندهی بناهای شهر تهران را به شورا ارائه کند.



وی با بیان اینکه این موضوع به طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر اختصاص داشته است، عنوان کرد: علی‌رغم مصوبه شورای شهر چهارم؛ در زمان مقررشده لایحه نما به شورا ارائه نشد. البته در همان زمان براساس بخشنامه‌های داخلی شهرداری؛ کمیته‌های نمای مناطق و کمیته‌های بناهای شاخص شکل می‌گیرد.



رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهری تهران ادامه داد: با آغاز به کار شورای پنجم، موضوع در دستور کار کمیته معماری و طرح‌های شهری کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قرار گرفت و در جلسات مختلفی با حضور نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، ناظران شورا در کمیته‌های نما و اساتید دانشگاه عضو کمیته‌های نما، موضوع به بحث گذاشته شد و در نهایت لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» از سوی شهرداری تهیه و ارسال شد.



وی تصریح کرد: در قالب این لایحه که در راستای تحقق آرمان‌های مندرج در چشم‌انداز و مفاد راهبردهای توسعه طرح‌ جامع شهر تهران مبنی برساماندهی و ارتقای هویت سیما و منظر شهری تدوین و ارائه شده است، دو کمیته نمای‌ مناطق و نمای بناهای شاخص در شهرداری تشکیل می‌شود.



اعطا با بیان اینکه درباره بناهای عادی و کوچک مقیاس، این کمیته در شهرداری مناطق مستقر است، تصریح کرد: در مورد بناهای خاص و بزرگ مقیاس این کمیته با عنوان بناهای شاخص در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مستقر می‌شود. این ۲ کمیته به لحاظ کیفی، زیبایی شناختی و انطباق با معیارهای سیما و منظر شهری مطلوب، طرح‌های پیشنهادی مالکان و سازندگان را بررسی و به تصویب می‌رسانند.



رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهری تهران با بیان اینکه براساس این لایحه، زمان بررسی طرح نما در کمیته نمای مناطق حداکثر ۱۰ روزکاری و در کمیته‌های بناهای شاخص حداکثر ۲۰ روز پیش بینی شده و درج نمای تایید شده در پروانه عملیات ساختمانی الزامی خواهد شد، گفت: سازندگان موظف خواهند شد نمای تایید شده را به نحو مناسبی در کارگاه ساختمانی پروژه نصب و در معرض دید عموم قرار دهند و از سوی دیگر صدور گواهی پایان کار منوط به انطباق نمای اجرا شده با نمای مصوب کمیته‌های نما خواهد بود.



اعطا با بیان اینکه در حال حاضر اجرای مصوبات کمیته‌های نما ضمانت اجرایی کافی ندارد، اضافه کرد: در لایحه پیشنهادی شهرداری عدم رعایت مصوبات کمیته‌های نما و اجرا نشدن نماهای تایید شده، تخلف ساختمانی محسوب شده و از ظرفیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای برخورد با متخلفان استفاده شده است.



وی با بیان اینکه مهندسان ناظر ملزم به نظارت بر اجرای صحیح مصوبات کمیته‌های نما از نظر طرح و کیفیت اجرا مطابق نقشه‌های مصوب و ارائه گزارش‌های منظم دوره‌ای هستند، عنوان کرد: در صورتی که تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکنند و یا گزارش خلاف واقع ارائه کنند، مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خواهند شد.



در نهایت پس از ارایه نظرات موافق و مخالف در جریان بررسی این طرح؛ کلیات لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید.