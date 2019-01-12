اگر یک شب زباله های تهران جمع آوری نشود با مصیبت رو به رو می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی فرد در مراسم روز بزرگداشت پرستار و جشن پایش ۱۷ هزار کارگر شهرداری با اشاره به اهمیت تفکیک پسماند از مبداء گفت: اگر زباله ها در خانه ها تفکیک شود، سلامت کودکان کار افزایش پیدا می کند و دیگر این کودکان در مخازن زباله به دنبال پسماند نیستند.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای فرهنگ تولید پسماند و تفکیک زباله بیان کرد: باید تولید زباله در تهران به یک دوم کاهش پیدا کند و شرکت کنندگان در این مراسم می توانند پیشگام باشند و این موضوع را در فضای مجازی ترویج کنند. در حال حاضر میزان تولید زباله در تهران بیش از متوسط جهانی است.

ابوترابی فرد با بیان اینکه در سایر شهرهای دنیا هفته ای دو تا سه بار پسماندها جمع آوری می شود، اظهار کرد: اگر یک شب در تهران زباله ها جمع آوری نشود با مصیبت روبرو هستیم.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اعتصاب ها در سایر شهرهای دنیا مشکلی جدی در حوزه پسماند به وجود نمی آورد، گفت: زیرا این پسماندها کم و تفکیک شده هستند اما اگر این اعتصاب در تهران اتفاق افتاد مشخص نیست چه اتفاقی رخ دهد، بنابراین از شهروندان درخواست می کنم تولید پسماند را به حداقل رسانده و پسماند تولید شده را تفکیک کنند.

وی به موضوع تولید ثروت از پسماند اشاره کرد و گفت: کارآفرینی را می شناسم که قصد داشت از پسماند برق تولید کند، اما در حال حاضر با مشکل روبرو شده است. شهردار تهران همین موضوع را بررسی کند که علت این کار چیست.