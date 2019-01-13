نمایش اخیر اروپا نجات دهنده برجام نخواهد بود

سید محمد علی حسینی سفیر اسبق ایران در ایتالیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رفتار اخیر اروپا در تحریم های جدید علیه ایران و طرح اتهام زنی های گسترده مبنی بر اقدامات تروریستی در خاک کشورهای اروپایی، اظهارداشت: ظاهرا برخی از کشورهای اروپایی تنها در ایفای نقش پلیس بد، موفق و کارآمدند، تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از نقش تاثیر گذاری هم برخوردار هستند، قصد دارند ناتوانی و ضعف خود در انجام تعهدات برجامی از جمله گشایش یک کانال مطمئن مالی را با طرح اتهامات بی اساس و طلبکاری نابجا در حوزه های دیگر از جمله حوزه دفاع موشکی پنهان کنند.

وی گفت: تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی توسط اتحادیه اروپا، تصمیم ناموجه دیگری است که کشورهای اروپایی در این ایام نسبت به آن اقدام کرده اند.

حسینی با بیان اینکه اتحادیه اروپا هوشیار باشد که چنانچه بطور جدی خواستار روابط دوستانه و رو به گسترش با جمهوری اسلامی ایران است، باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد، افزود: اگر با خوش بینی و چشم پوشی، بپذیریم که صرفا فشارهای طرف آمریکایی بر کشورها و نهادهای اروپائی، مسیر تعیین سازوکار مطمئن مالی برای تجارت با ایران را برای اروپا طولانی و ناهموار ساخته؛ اما تصمیم مستقل و سریع این اتحادیه مبنی بر تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی اساساً در تعارض با حُسن نیتی است که برخی از کشورهای اروپایی در همکاری با ایران مدعی آن هستند.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در خصوص پناه دادن کشورهای اروپایی به گروه های معارض و برانداز ایرانی در خاکشان تصریح کرد: قطعا، اقدام اروپا در پناه دادن گروهک های تروریستی و تجزیه طلب و همچنین حمایت و تامین آزادی عمل آنها نشانه ای بارز از بی صداقتی و همچنین استاندارد دوگانه و مبتنی بر استفاده ابزاری و مخرب از موضوع تروریسم در قبال جمهوری اسلامی ایران است. این نکته نیز با ادعای برخی از طرف های اروپائی مبنی بر وجود اراده لازم در تقویت مناسبات با ایران و البته با ارزش هایی که خود آنها مدعی آن هستند، مغایرت دارد.

وی در خصوص لزوم تغییر سیاست خارجی ایران در قبال اروپایی ها باتوجه به سیاست های اخیر آنها، ادامه داد: اصول سیاست خارجی ایران و همچنین ضرورت ها و اولویت های روابط خارجی و منافع و امنیت ملی ما اجازه نمی دهد که دیپلماسی و سیاست خارجی را به اروپا و غرب یا به منطقه دیگری از مناطق جهان محصور و محدود کنیم.

حسینی گفت: مناسبات ما با کشورها و مناطق مختلف دنیا بر اساس منافع و مصالح ملی و مبتنی بر سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت تنظیم می شود. هر کشور یا نهاد منطقه ای و بین المللی که به این قاعده نزدیکتر باشد، گزینه مناسبی برای ایجاد و گسترش روابط در زمینه های مختلف خواهد بود.

سفیر اسبق ایران در ایتالیا در پایان خاطرنشان کرد: اروپا، بدون آن که نیازی به دلبستگی و اتکا به آن داشته باشیم، از ظرفیت بالقوه و مناسبی برای افزایش و ارتقا مناسبات و همکاری های مشترک برخوردار است، اما متاسفانه در عمل، بویژه طی ماه های اخیر، در حال نمایش تصویر مایوس کننده ای از خود است و حتما چنین نمایشی تامین کننده منافع اروپا و نجات دهنده برجام نخواهد بود.