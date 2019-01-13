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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان:

مرمت خانه حشمت اللشکر سرخه تا دو ماه آینده نهایی می‌شود

مرمت خانه حشمت اللشکر سرخه تا دو ماه آینده نهایی می‌شود

سرخه - سرپرست میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، با اشاره به ضرورت حفظ بناهای تاریخی سرخه گفت: مرمت خانه تاریخی حشمت اللشکر این شهرستان تا دو ماه آینده نهایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، مهدی جمال در دیدار با مسئولان سرخه ضمن اشاره به اینکه مرمت خانه حشمت اللشکر سرخه تا دو ماه آینده نهایی می شود، تاکید کرد: این خانه تاریخی تا دو ماه آینده باید آماده بهره برداری باشد.

وی خواستار مشارکت فرمانداری و شهرداری در مرمت و نگهداری از آثار تاریخی سرخه شد و گفت: سنگ‌فرش محوطه بیرونی خانه حشمت اللشکر، مرمت فاز دوم این خانه با همکاری شهرداری در دستور کار است و باید زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر در سرخه فراهم شود.

فرماندار سرخه نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی ­ها و جاذبه­ های گردشگری شهرستان گفت: آبگرم، تلخاب، زائرسراها، امامزاده ها، مناطق بکر کویری و روستاهای شهرستان دارای قابلیت جذب گردشگر هستند.

علی محمد مویدی زاده با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار برای ساخت هتل در این شهرستان در دست اقدام است، افزود: صنعت گردشگری، زمینه ساز افزایش درآمدزایی در استان و سرخه است.

وی خواستار توجه ویژه به روستای بیابانک شد و گفت: این روستا، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر دارد.

در این جلسه موضوع جانمایی برای ایجاد مجتمع گردشگری چند منظوره در سرخه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خانه حشمت اللشکر متعلق به دوره قاجار و در مرکز شهر سرخه واقع است. از آنجایی که این بنا خصوصی و مالک اصلی آن حاج حشمت خان پیوندی (حاکم وقت منطقه) بوده، به همین جهت به خانه حاج حشمت معروف شده است و این بنا نماد معماری مناطق کویری است.

بادگیرهای دوقلوبرفراز این بنا با تزئیناتی ناب، از نمادهای شهر سرخه است.

کد مطلب 4511184

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