مرمت امامزاده شاه محمد زید در سرخه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سفیدیان صبح شنبه در بازدید از مجموعه امامزاده شاه محمد زید سرخه با بیان اینکه این مکان معنوی و تاریخی نیازمند بازسازی و مرمت است، ابراز داشت: برای جلوگیری از ریزش و تخریب این بنا می‌بایست اقدامات فوری انجام شود.

وی با بیان اینکه دادگستری کل استان نیز در صیانت این گونه آثار اهتمام ویژه دارند، افزود: رایزنی لازم با میراث فرهنگی استان و فرمانداری سرخه انجام گرفته است.

رئیس حوزه قضائی سرخه با بیان اینکه در بازدید میدانی مشترک از وضعیت بحرانی سازه، دستورات لازم برای شروع فوری مرمت و ایمن‌سازی صادر شده است، ابراز داشت: اداره کل میراث فرهنگی استان موظف به اجرای عملیات در اسرع وقت است.

سفیدیان در ادامه تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام گرفته و مصوبات شورای برنامه‌ریزی شهرستان و استان، اعتبار لازم برای مرمت این بنای ارزشمند تأمین شده است.

وی صیانت آثار تاریخی و مذهبی را بخشی از حفاظت از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم دانست و افزود: دستگاه قضائی استان با جدیت از این روند حمایت می‌کند.