افشای همکاری اسرائیل و عربستان برای هک کردن واتس اپ خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، این شرکت صهیونیستی NSO Group نام دارد و نرم افزار Pegasus آن به طور گسترده برای استراق سمع مکالمات تلفن همراه و جاسوسی از گوشی های هوشمند در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از موسسان این شرکت استفاده از تولیدات NSO Group و به خصوص نرم افزار Pegasus را برای ردگیری و جمع آوری اطلاعات از جمال خاشقجی ناراضی سعودی که در کنسول گری عربستان در استانبول به قتل رسید، انکار کرده است. اما نکته جالب این است که در مصاحبه یادشده مشخص نشده که آیا دولت دیکتاتوری سعودی نرم افزار Pegasus را در اختیار داشته یا خیر؛ امری که با توجه به شیوه تولید این نوع نرم افزارهای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات قطعا برای شرکت سازنده مشخص است و از سوی دیگر بررسی های مستقل تردیدی در این زمینه باقی نمی گذارد.

شالو هولی در مصاحبه خود افزوده که محصولات شرکت یادشده تنها برای ردگیری تروریست ها و جنایتکاران مورد استفاده قرار می گیرد و هرگونه سواستفاده قابل شناسایی و مجازات است.

وی استفاده از نرم افزار Pegasus را برای استراق سمع، کنترل، ردگیری و جمع آوری داده در مورد خاشقجی را انکار کرده و افزوده در شش ماه اخیر از نرم افزار یادشده برای شناسایی چند حمله تروریستی در اروپا استفاده شده است.

نرم افزار Pegasus یک جاسوس افزار است که از آسیب پذیری های برنامه های گوشی های هوشمند برای دسترسی به محتوای آنها سواستفاده کرده و قادر به دسترسی به میکروفون، دوربین، صفحه کلید و همه داده های ذخیره شده در گوشی است.

بررسی ها نشان می دهد این جاسوس افزار اسرائیلی در ۴۵ کشور جهان در حال استفاده است و در ۱۰ کشور از این نرم افزار برای کنترل های مرزی نیز استفاده می شود. تحقیقاتی که شرکت کانادایی سیتیزن لب در این مورد انجام داده نشان می دهد که مقامات جنایتکار سعودی برای شناسایی و ردگیری برخی ناراضیان این کشور و به خصوص عمربن عبدالعزیز که در کانادا زندگی می کند از برنامه یادشده استفاده کرده اند. عمربن عبدالعزیز از طریق برنامه واتس اپ با خاشقجی نیز در ارتباط بوده و به نظر می رسد از همین طریق جاسوسی مستقیم از خاشقجی برای سعودی ها ممکن شده است.

پیش از این شبکه سی ان ان گزارش داده بود که گفت‌وگوهای جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی در واتس اپ با عمر بن عبدالعزیز، فعال عربستانی مقیم کانادا که در آن به شدت از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی انتقاد کرده بود، احتمالا یکی از دلایل قتل جمال خاشقجی باشد. خاشقجی در یکی از گفتگوهای خود با این ناراضی سعودی در واتس اپ به صراحت با اشاره به اقدامات سرکوبگرانه بن سلمان می نویسد: " دستگیری ها غیر قابل توجیه هست و منطق می گوید کمکی به او (بن سلمان) نمی کند. ولی استبداد منطق ندارد. او به ستم عشق می ورزد و از نمایش آن لذت می برد. او مثل یک هیولا یا «پک من» هر تعداد را قربانی کند، باز قربانیان بیشتری را طلب می کند. برای من هرگز غیر منتظره نیست که دامنه استبداد و ستم او بیشتر و بیشتر، گسترش یابد و حتی گریبانگیر حامیانش شود. خدا می داند تا کجا پیش می رود."

شالو هولی در گفتگو با سی ان ان فروش Pegasus به القحطانی یکی از مشاوران سیاسی کینه توز سابق بن سلمان را تکذیب کرده است. اما وی حاضر به پاسخ به این سوال نشد که ایا NSO Group اصولا نرم افزار یادشده را به دولت سعودی فروخته یا خیر. شالو هولی در پاسخ به این سوال سی ان ان تنها گفت: تمامی این فروش ها با مجوز وزارت دفاع اسرائیل انجام شده و صرفا دولت ها و پلیس و سازمان های انتظامی می توانند آن را خریداری کنند. هدف نیز تنها باید مقابله با تروریسم و جنایت باشد. ما در مورد سوال در مورد مشتریان خاص اظهارنظر نمی کنیم. ما نمی توانیم این مورد را تایید یا تکذیب کنیم.

پیش از این واشنگتن پست در دسامبر ۲۰۱۸ به نقل از سه مقام سابق دولت آمریکا افشا کرده بود که مقامات سعودی به خرید نرم افزار Pegasus علاقه زیادی دارند و از طریق شعبه NSO Group در لوکزامبورگ به نام Q Cyber در تلاش برای خرید این نرم افزار هستند. سازمان عفو بین الملل هم در نوامبر سال ۲۰۱۸ گزارش هایی در مورد دیدار مقامات شرکت یادشده با مسئولان سعودی منتشر کرده و به همین علت خواستار لغو مجوز صادراتی NSO Group شده بود، امری که هرگز اتفاق نیفتاد. در آن مقطع حکام سعودی خواستار استفاده از نرم افزار یادشده برای جاسوسی از کارکنان عفو بین الملل بودند.

عبدالعزیز ناراضی سعودی چندی قبل از NSO Group به جرم نقض قوانین بین المللی و فروش نرم افزار جاسوسی خود به حکومت سرکوبگر سعودی شکایت کرده و خواستار دریافت غرامتی ۱۶۰ هزار دلاری از آن شده است. در این دادخواست جلوگیری از فروش هرگونه نرم افزار مشابه به عربستان نیز درخواست شده است.