زلزله ای با قدرت ۵.۱ ریشتر آلاسکا را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سازمان زمین شناسی آمریکا روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد که زمین لرزه ای با قدرت ۵.۱ ریشتر شهر «پوینت مکنزی» در ایالت آلاسکای آمریکا را لرزاند.

مرکز این زمین لرزه منطقه ای در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شهر «آنکورج» مرکز ایالت آلاسکا و در عمق ۳۳.۴ کیلومتری زمین گزارش شد.

هنوز از میزان خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی در دست نیست.

چندین ساختمان، راههای ارتباطی و خطوط انتقال برق در شهر آنکورج در پی این زمین لرزه دچار خسارت شدند، اما هنوز تلفاتی گزارش نشده است.

گفتنی است که پایگاه نظامی مشترک «المندورف- ریچاردسون» در نزدیکی محل وقوع این زلزله، روز سی اُم نوامبر ۲۰۱۸ نیز زلزله ای با قدرت ۷.۰ ریشتر را تجربه کرد. این زمین لرزه تلفات جانی در پی نداشت و تنها چندین ساختمان دچار خسارت شد.