تدوین سوگندنامه برای فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش مهر به نقل از دانشگاه علمی کاربردی، محمدحسین امید با اشاره به برگزاری نخستین جشن دانش آموختگان این دانشگاه، گفت: در دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکنون جشن فارغ التحصیلی به صورت سراسری نداشتیم و به صورت پراکنده برخی مراکز جشنی را برگزار میکردند که ضوابط خاصی نداشت. از سال گذشته برنامه ریزی صورت گرفت که مراسم ویژه ای در یک بازه زمانی مشخص برگزار شود.
به گفته وی، قرار بود این جشن در مهرماه برگزار شود اما به دلیل همزمانی با ماه صفر به تعویق افتاد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه لباس ویژه ای برای دانش آموختگان طراحی شده است، گفت: طراحی این لباس را دانشگاه به فراخوان گذاشت و طرحهای مختلفی از مراکز مختلف ارسال شد و در فرآیندی لباس فارغالتحصیلی دانشگاه به تصویب هیئت رئیسه رسید و در اختیار استانها قرار گرفت.
امید با اشاره به تدوین سوگندنامه فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: براساس این سوگندنامه، فارغالتحصیلان سوگند یاد میکنند، به دانشی که آموختهاند وفادار بوده و در راستای خدمت به نظام و مردم از آن استفاده کنند.
به گفته وی مراسم جشن فارغ التحصیلی در تعدادی از استانها از جمله بوشهر، خوزستان و آذربایجان شرقی برگزار شده است اما در استان تهران به دلیل تعداد زیاد فارغ التحصیلان که نزدیک به ۳ هزار نفر است، برگزار نشده بود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی استان تهران در روز ۲۵ دی ماه در تالار بزرگ وزارت کشور، گفت: در کنار این جشن نمایشگاهی از دستاوردهای دانشجویان این دانشگاه ارائه می شود.
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