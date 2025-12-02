به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمیکاربردی، مراسم جشن دانشآموختگان مرکز آموزش علمیکاربردی کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور، سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجتالاسلام و المسلمین سیدعباس موسوی سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، حمیدرضا ترقی عضو هیئت امنای کمیته امداد، رضا نصری مشاور اجرایی رئیس دانشگاه، پیشبین رئیس واحد استان تهران شرق، جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه و کمیته امداد، مدرسان و دانشآموختگان این مرکز برگزار شد.
در این مراسم، علی اکبری با تأکید بر اهمیت این مقطع گفت: روز فارغالتحصیلی یک روز معمولی نیست؛ روز یک تغییر بزرگ است. امروز پایان دوران دانشجویی و آغاز مرحلهای تازه از زندگی و مسئولیت است.
وی خطاب به دانشآموختگان افزود: اکنون زمان به کار بستن دانشی است که آموختهاید. نشان دهید که شایسته اعتمادید؛ نشان دهید که دانشآموخته دانشگاه نسل سوم هستید و با توانمندی، خود را به جامعه معرفی کنید.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از دانشجویان خواست تا از رقابت سالم استقبال کنند و گفت: رقابت، جز جداییناپذیر زندگی حرفهای است؛ مهم آن است که رقابتی سالم، صادقانه و حتی ایثارگرانه رقم بخورد.
علی اکبری با اشاره به وضعیت اشتغال دانشآموختگان دانشگاه بیان کرد: بیش از ۷۵ درصد از دانشآموختگان دانشگاه پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار میشوند و این نشان میدهد که دانشگاه جامع علمیکاربردی، فارغالتحصیلانی توانمند، کارآزموده و آشنا با نیازهای جامعه تربیت کرده است.
وی در آستانه روز دانشجو، نقش تاریخی و الهامبخش دانشجویان را یادآور شد و گفت: دانشجویان همواره فرزندان زمان خود بودهاند؛ آنان در پیروزی انقلاب اسلامی یکی از پایههای اصلی بودند، پس از انقلاب پاسداران و مدافعان آن شدند، در دوران دفاع مقدس در خط مقدم ایستادند، در تحکیم انقلاب نقش آفریدند و در رویدادهای گوناگون، از جمله جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، با نثار جان خود برای سربلندی ایران اسلامی کوشیدند.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشو تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرمانخواهی و کمالگرایی دانشجویان نیاز دارد. همه ما ایران عزیز را بهتر از امروز میخواهیم و دانشجویان میتوانند پرچم این تلاش را برافراشته نگاه دارند.
