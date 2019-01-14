رشد محبت بین پیروان ادیان الهی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در امور جهان اسلام در سخنرانی خود در همایش «همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران» با اشاره به آغاز گفت‌وگوهای دینی در جهان معاصر از سال ۱۹۳۰ میلادی و تأکید بر تداوم آن، گفت: قرآن طرفدار یک گفت‌وگوی منطقی بین همه انسان‌هاست؛ زیرا در سوره سبأ از گفت‌وگوی پیامبر اکرم(ص) با تمام انسان‌ها صحبت می‌کند.



وی افزود: در این سوره چند شرط منطقی گفت‌وگو بیان شده است. در بخشی از آیه ۲۴ این سوره شریفه آمده است: «وَإِنَّا أَوْ إِیاکُمْ لَعَلَی هُدًی أَوْ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ» (و در حقیقت‏ یا ما یا شما بر هدایت‏ یا گمراهی آشکاریم). اینکه فرض کنیم یا ما بر حقیم یا شما، یا ما گمراهیم یا شما. و بر این اساس به شکل و طبیعی و منطقی گفت‌وگو کنیم.



تسخیری ادامه داد: شرط دوم در گفت‌وگو بر اساس آیات قرآن، احترام بین گفت‌وگوکنندگان است. در آیه ۲۵ سوره سبأ آمده است: «قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ». یعنی اینکه شما از گناهان ما سؤال نمی‌شوید و ما از کارهای شما سؤال نمی‌شویم. ببینید؛ از «گناهان ما» و از «کارهای شما».



وی افزود: همچنین یکی دیگر از شروط گفت‌وگو از منظر قرآن، فضای قرآن است. زمانی پیامبر(ص) را در مکه مورد آزار و اذیت قرار داده و با ایشان لقب دیوانه و مجنون می‌دادند. این فضا، فضای گفت‌وگو نیست. در آیه ۴۶ سوه سبأ آمده: « قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِیرٌ لَکُمْ بَینَ یدَی عَذَابٍ شَدِیدٍ». قرآن به پیامبر(ص) می‌گوید که به آنها بگو تا یک به یک و یا دو به دو بروید و تفکر کنید که آیا محمد(ص) که رفیق شماست و ۴۰ سال با شما زندگی کرده، واقعاً مجنون است؟



مشاور مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در امور جهان اسلام با بیان اینکه در قرآن شرایط یک گفت‌وگوی منطقی به صورت کامل آمده است، تأکید کرد: قرآن کتاب فطرت است و فطرت انسان هم می‌گوید که باید گفت‌وگو کرد. جلسات گفت‌وگو می‌تواند محبت را به طور زیبا و کامل در دل انسان‌ها ایجاد کند. پیروان ادیان مختلف در این جلسات گفت‌وگو همدیگر را بهتر می‌شناسند و با کنار گذاشتن اختلافات، به اشتراکات بها می‌دهند.



وی در بخش بعدی سخنانش مأموریت تمامی پیامبران الهی را عبادت الله و مشرک شدن به طاغوت برشمرد و گفت: خداوند، ولی مؤمنین است و طاغوت هم ولی کفار است. و این طاغوت است که انسان را به انحراف حیوانی سوق می‌دهد.



آیت‌الله تسخیری در پایان سخنانش اظهار کرد: از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران که در آستانه ۴۰ سالگی خود قرار دارد، رشد محبت بین پیروان ادیان الهی است.

همایش «همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران» به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۲۴ دی‌ماه) با قرائت «قرآن کریم» توسط کرمانی، «انجیل» توسط شِما سارگن، «تورات» توسط شایان‌مهر و «اوستا» توسط موبد اردشیر مانکچیان و با حضور نمایندگان ادیان الهی در حسینیه الزهرا(س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.