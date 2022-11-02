به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «مشترکات قرآن، انجیل و تورات» با حضور مجید کسایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر و جمعی از کارشناسان مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل این مرکز برگزار شد.

علی اکبر ضیایی رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها در سخنانی، با اشاره به اهمیت برگزاری نشست تخصصی «مشترکات قرآن، انجیل و تورات» در زمینه عقاید، احکام و اخلاق گفت: موضوع نشست امروز یکی از مهمترین مباحث مورد توجه قرآن پژوهان و علاقه‌مندان به مباحث علوم قرآنی و بین الادیانی است و همواره این نوع مباحث جز دغدغه‌های مسلمانان، اندیشمندان و دانشمندان بوده است.

وی افزود: ما با برگزاری این نشست تخصصی به دنبال آن هستیم تا به روش قرآنی و به اصطلاح درون دینی بتوانیم به انواع گفت‌وگوهای ادیان بنگریم و از منظر قرآن کریم و تشیع از گفت‌وگوهای دینی بهره‌مند شویم.

سید مجید سادات کیایی، کارشناس مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها و دبیر این نشست، گفت: موضوعی که در این نشست بررسی می‌شود کاملاً مرتبط با گفت‌وگوهای دینی است. قرآن، تورات و انجیل سه کتاب بزرگ الهی هستند که از مشترکات بسیاری در زمینه عقاید، احکام و اخلاق برخوردارند.

وی ادامه داد: در نظر داریم با بررسی مشترکات قرآن، انجیل و تورات، گفت‌وگوهای دو طرفه و همکاری و تعامل ایجاد کنیم و به جمع بندی خوبی از نظرات اندیشمندان این عرصه برسیم. همچنین، پس از پایان این نشست‌های تخصصی تمامی مباحث مطروحه را در قالب کتاب گردآوری و منتشر می‌کنیم.

مجید کسایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در این نشست، به اشتراکات ادیان و کتب آسمانی پرداخت و گفت: طی سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه اشتراکات قرآن، تورات و انجیل صورت گرفته و محققان در پی واکاوی مشابهات این سه کتاب مقدس هستند. از منظر قرآن کریم، همه ادیان آسمانی در یک حقایقی مشترک هستند و بر اساس آن حقایق پی‌ ریزی شده‌اند. اصولاً در بنیاد مشترک اعتقاد به خدا، روز جزا، اصل نبوت، انجام مناسک و عبادات و احترام به والدین دارند.

این پژوهشگر افزود: این مشترکات برای بسیاری از اندیشمندان جذاب است و اگر اختلافی را مشاهده کردند به پای تکمیل و تکامل می‌گذارند. مسائلی که در تورات آمده در انجیل با تفصیل بیشتری آمده یا مسائلی در تورات نیست اما در انجیل مشاهده می‌کنیم و حتی مسائلی در قرآن کریم آمده اما در تورات و انجیل نیامده است. انجیل گزاره‌های اخلاقی را می‌گوید و تورات گزاره‌های شریعتی را یادآور می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین مظفری، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دیگر سخنرانان و ناقد این نشست بود. وی به بررسی صفات مؤمنان از منظر قرآن کریم، شرط مسلمان بودن و اشترکات سه کتاب قرآن، انجیل و تورات پرداخت.

در پایان این نشست، هایده رمضان رستم آبادی، رئیس گروه مسیحیت کاتولیک و یهودیت و زهرا رشیدبیگی، رئیس گروه مسیحیت ارتدوکس و پروتستان نکاتی در خصوص ادیان و توحید گرایی، گفتمان و نگرش تطبیقی به قرآن کریم، انجیل و تورات مطرح کردند.