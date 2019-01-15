به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله گروهی جام ملت های آسیا با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس وررشگاه آل مکتوم دبی گفت: خدارا شکر آماده سازی خوبی داشتیم. مهمترین مطلب استراحتی بود که پس از دو بازی داشتیم.

سرمربی تیم ملی درباره حساسیت بازی گفت: اگر قرار باشد تنها یک بازی در جهان باشد که همه آرامش داشته باشند و ریلکس باشند بازی فردا است چون هر دو تیم صعود کرده ایم. دلیلی نمی بینم بازی فردا حساس باشد. ما قبلا مقابل یمن و ویتنام بازی داشتیم اما حالا باید بگویم با عراق بازی می کنیم.

کی روش در پاسخ به سئوال خبرنگار عرب زبان سایت فیفا که هنوز یکی از مربیان بزرگ ایران به انتقاد از شما می پردازد افزود: عاشق تمام کسانی هستم که از من انتقاد می کنند چون آنها باعث محبوبیت من می شوند. آنها رایگان برای من کار می کنند تا محبوب شوم!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه پاسخ به خبرنگار فیفا که عنوان کرد "شما مدعی شده اید چهار تیم ایران، کره، ژاپن و استرالیا به نیمه نهایی جام ملت ها می رسند" اظهار داشت: اگر شما برای فیفا کار می کنید باید دقت بیشتری داشته باشد. من هرگز چنین صحبتی نکردم.

کی روش ادامه داد: ولی اگر بخواهیم از بعد تئوری نگاه کنیم باید بگویم از نظر نتایج و سرمایه گذاری، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا سه تیمی هستند که می توانند به مرحله نیمه نهایی برسند. کشورهای دیگر می جنگند تا به این سه کشور نزدیک شوند. البته در نهایت انگیزه بازیکنان حرف اول را می زند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما بر خلاف رسانه های عراق آرامش خاصی در صحبت هایتان برای این بازی دارید و آیا این استراتژی شما برای بازی است؟ افزود: نمی توانم استراتژی خودم را شفاف بگویم چون رسانه های عراقی هم اینجا هستند. البته شوخی می کنم. مهم ترین موضوع این است که خواسته های بازیکنانم را برآورده کنم و از آنها بخواهم بهترین بازی خودشان را انجام دهند. طبیعی است عراقی ها برای بردن ایران متحد باشند. این برعکس برخی رسانه ها در ایران است که متعهد نیستند. به بازیکنانم می گویم به مردم ایران فکر کنند و بازی خودشان را انجام دهند. فرقی نمی کند مقابل آرژانتین و پرتغال بازی داریم یا سایر تیم ها. به همه احترام می گذاریم.

خبرنگاری از کی روش درباره اتفاقات بازی ۴ سال پیش با عراق سئوال کرد و اینکه سرمربی تیم ملی در یک نشست گفته بود آن مسابقه مثل استخوانی در گلویش مانده است. کی روش در واکنش به این جمله گفت: مسابقه فردا با ۴ سال پیش قابل مقایسه نیست. بازی چهارسال پیش بین ایران و عراق نبود بلکه بازی با بنجامین ویلیامز بود. اما خوشبختانه فردا داوران خوبی داریم. فردا همه برای رویاهایمان صحبت می کنیم. عراق تیم خوب و بازیکنان محکمی دارد. این مسابقه فردا یک پیروز قطعی دارد و آن هم هواداران هر دو تیم هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: یک بار دیگر باید بگویم برای اینکه شما رانندگی خوبی داشته باشید تا به مقصد برسید نیاز است تا جلوی خودتان را ببینید نه انتهای مسیر را. اگر قرار باشد مسیر طولانی را نگاه کنیم کار به مراتب سخت‌تری خواهیم داشت. باید تمام تمرکزمان را روی بازی بعدی خودمان بگذاریم. یکسری بازیکن دارم که باید بازی کنند تا بتوانیم به مقصد نهایی برسیم.