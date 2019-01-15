سرلشکر جعفری جان باختن تعدادی از کارکنان نهاجا را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سانحه هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ که منجر به جان باختن جمعی از کارکنان و افسران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شد، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به امیرسرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، این حادثه را تسلیت گفت.

متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند امیر سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

خبر ناگوار سانحه هوایی و جان باختن جمعی از نیروهای خدوم و فداکار ارتش جمهوری اسلامی موجب تاثر و تالم خاطر فراوان همگان بویژه برادران شما در سپاه پاسداران گردید.

اینجانب عروج این عزیزان که در این حادثه تلخ و در حین ماموریت مردمیاری آسمانی شدند را به جنابعالی، خانواده محترم آنان و همه دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آنان علو درجات و همنشینی با شهدا و صلحا و برای بازماندگان و بستگان سوگوار عزت و پاداش صابرین مسئلت می نمایم.

سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی