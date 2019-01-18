سید هادی سیدافقهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به عراق و اقلیم کردستان و لزوم اهمیت توسعه روابط سیاسی اقتصادی با عراق به عنوان متحد و همسایه ایران اظهار داشت: روابط میان ایران و عراق طی تاریخ فراز و فرودهای بسیار عجیبی را به خود دیده است، از نبردهای دراز مدت تا رقابت‌های راهبردی و تنش‌های اعتقادی و اقتصادی.

وی گفت: مردم ایران و عراق، علیرغم تلاش برخی حاکمان در ادوار مختلف، روابط دیرینه و محکمی با یکدیگر دارند و کسی نتوانسته اعتقادات و فرهنگ مشترک مردم آنها را از یکدیگر جدا کند.

سید افقهی افزود: وجود مرز طولانی زمینی میان ایران و عراق یکی از دلایلی است که دو طرف را مجاب می‌کند تا با یکدیگر روابط راهبردی داشته باشند.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه تصریح کرد: در بُعد اقتصادی، ایران و عراق هر دو کشورهای صادر کننده نفت و عضو سازمان اوپک هستند، از طرفی هم عراق به عنوان یک کشور عربی به ایران نزدیک است و با برخی از کشورهای عربی تنش هایی دارد و دچار یک انزوا در جهان عرب است. به تعبیر دیگر، عراق در یک محاصره اقلیمی به سر می‌برد. اخیراً شاهد بودید که برای تخریب روابط صمیمی میان ایران و عراق خیزهایی هم برداشته شده اما خیلی بعید است که این اقدامات ریاکارانه و موذیانه نتایج ملموسی را برای بدخواهان به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: عراق جدید پس از صدام تصمیم داشت توازنی میان کشورهای عربی و ایران برقرار کند اما از طرف دیگر بازیگر بزرگی چون آمریکا سعی در تغییر معادلات قدرت و روند تحولات عراق به سود خودش داشت که خوشبختانه با هوشیاری عراقی‌ها و کمک های ایران این اجازه به آنها داده نشد.

سید افقهی گفت: بنابراین در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و مذهبی، عراق کشور بسیار مهمی برای ایران به حساب می‌آید و توان تقویت جبهه مقاومت در منطقه را دارد و به همین دلیل ما به روی عراق حساس هستیم و نباید اجازه دهیم کنترل این کشور به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی اعراب مرتجع منطقه بیفتد.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه افزود: به اعتقاد من در طرح های راهبردی و کلانی که برای نظام اهمیت دارد، وزارت امور خارجه نمی‌تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد و باید تمام نهادها و ارگان‌های مرتبط با همکاری یکدیگر در راستای تامین منافع ملی گام بردارند.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز سیاست راهبردی مشخصی در قبال عراق نداریم تصریح کرد: در اینجا این سوال مطرح است که آیا فقط دیپلماسی ما با عراق مشکل دارد که صرفاً این توقع را از وزارت امور خارجه داشته باشیم که در راستای افزایش تعاملات و مناسبات با عراق اقدام کند؟

سید افقهی ادامه داد: فعالیت های اقتصادی ما در عراق متأسفانه ضعیف است، از طرفی اقدامات مستشاری ایران در دوران حضور گروه‌های تروریستی در خاک عراق که به کمک نیروهای نظامی آن کشور در جهت مبارزه با تروریست‌ها شتافتیم، اقدام مثبتی است.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه گفت: ما هنوز موفق به تنظیم تفاهم نامه ها و موافقتنامه های تجاری راهبردی با عراق نشدیم و صرفاً به صورت پراکنده اقداماتی در این رابطه انجام گرفته اما این سطح از اقدامات چندان مناسب نیست و به نظرم در درجه اول باید یک برنامه و سند راهبردی تنظیم شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه باید شرایط را در خصوص افزایش و تعاملات در حوزه‌های مختلف با کشورهای خارجی از جمله عراق فراهم کند، افزود: سفر اخیر وزیر امور خارجه به عراق سفر پُر باری بود، دیدارها و صحبت های دو طرف مثبت بود و خیز متوسط و خوبی برای دستیابی به سند راهبردی میان دو طرف به حساب می آید.

سید افقهی گفت: به نظر من کشور با اهمیتی چون عراق با ویژگی‌هایی که اشاره شد ارزش این را دارد که یک ستاد مشترک، متشکل از مجموعه نهادها و ارگان‌های مختلف زیر نظر رهبر انقلاب و یا حداقل رئیس جمهور در راستای توسعه فعالیت ها و روابط میان دو کشور به صورت متمرکز و منسجم عمل کند.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه بیان کرد: تنظیم سند راهبردی به خصوص در شرایط فعلی که این کشور به سمت ثبات و امنیت دوران بازسازی خود در حال حرکت است و مناسب این است که ایران حداقل در رتبه دوم پس از روسیه به نقش آفرینی خود در دوران بازسازی در سوریه ادامه دهد، اما عراق برای ما اهمیت بیشتری از سوریه دارد و این به دلیل برخورداری از مرز طولانی میان دو کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از بُعد داخلی، متاسفانه عراق وضعیت مناسبی ندارد و فساد مالی اداری در آن کشور موجب افزایش بی اعتمادی مردم به مسئولان آن شده که نمونه بارز این موضوع در مشارکت ۲۴ درصدی مردم عراق در انتخابات اخیر پارلمان آن کشور مشهود است که مشارکت پائینی به حساب می آید و نشان دهنده عدم اعتماد و امید مردم به مسولین آن کشور است، اما به هر حال امیدواریم روابط میان دو کشور همچنان سیر صعودی خود را داشته باشد.