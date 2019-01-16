وضعیت فعلی مدیریت پسماند شهر تهران وهن پایتخت است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران و در فرآیند بررسی ماده ۶۰ این برنامه که مربوط به طرح جامع پسماند شهر تهران بود بر اهمیت اهتمام مدیریت شهری برای ساماندهی وضعیت نابسامان نحوه تفکیک، جمع آوری و مدیریت پسماند و زباله های شهر تهران مبتنی بر تسریع در تدوین و تهیه و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران تاکید کرد.



وی ادامه داد: وضعیت فعلی مدیریت پسماند و زباله های شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان مورد قبول شهروندان تهران و شورای شهر نیست و ضرورت دارد تا مدیریت شهری دوره پنجم و شهرداری تهران در راستای اصلاح این وضعیت نابهنجار تصمیم اساسی و مبنایی اتخاذ کند.



سالاری همچنین به نحوه انشاء بندهای این ماده واحده انتقاد کرد و گفت: وقتی ما شهرداری را ملزم به تدوین طرح جامع توسط مشاورین ذیصلاح و مبتنی بر مطالعات امکان سنجی کامل می کنیم دیگر قید اعداد و ارقام و ورود به جزئیات و تعیین تکالیف جزئی گسترده به مصلحت نیست و باید اجازه دهیم تا مطابق مطالعات، طرح مذکورتدوین شود.