از ممنوعیت فروش کتاب در مترو تا ادامه جنجال در اتحادیه ناشران

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: پس از چند هفته که گزارشهای «یک هفته با کتاب» با اخبار زیر ۲۰ عنوان منتشر میشد، اینهفته اتفاقات زیادی در این گزارش مرور میشود. گزارش این هفته دربرگیرنده ۲۵ خبر از اتفاقات مهم حوزه کتاب و نشر است و خبری از اخبار بینالملل در آن به چشم نمیخورد.
بیشتر نهادها و ارگانهای مرتبط با کتاب این هفته دارای خبر بودند. به عنوان مثال خانه کتاب با ۷ خبر در این گزارش حضور دارد که در واقع تعداد خبرهایش در مرور خلاصه شده است. در غیر این صورت باید ۱۳ خبر از خانه کتاب را در گزارش پیش رو، مرور میکردیم. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران از دیگر نهادهایی هستند که در این گزارش حضور داشته و اخبار مهمی برای مرور دارند.
در اولین خبر گزارش اتفاق مهم مربوط به اتحادیه ناشران را مرور میکنیم که دنباله اتفاقات هفته گذشته است. در ادامه گزارش چند خبر مختلف دیگر نیز مرور میشود.
گزارش یکهفته با کتاب آخرین هفته دیماه ۹۷ را از نظر میگذرانیم:
افشاگری و سخنان جنجالبرانگیز در اتحادیه ناشران
اعضای انصراف داده از انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نشستی خبری که این هفته برگزار شد، اتهامات بی سابقه و عجیبی را علیه رئیس فعلی این اتحادیه مطرح کردند.
هفت نفر از کاندیداهای انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هفته گذشته با صدور نامهای از حضور در این انتخابات انصراف دادند. مسعود پایدار مدیر انتشارات نشر کتاب دانشگاهی، عبدالعظیم فریدون مدیر نشر محراب قلم، محمد رضا توکل صدیقی مدیر نشر محراب قلم، سید عباس حسینی نیک مدیر نشر مجد و بازرس فعلی اتحادیه ناشران، یحیی دهقانی مدیر نشر مبتکران و عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران، فرهاد تیمورزاده مدیر انتشارات تیمورزاده و فتحالله فروغی مدیر نشر شورا و عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران صبح سهشنبه ۲۵ دی در نشستی خبری به تشریح علت این اقدام پرداختند.
صدور بخشنامه جلوگیری از عرضه کتاب قاچاق در مترو
روز دوشنبه این هفته خبری منتشر شد که براساس آن، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران طی بخشنامهای به مسئولان مختلف شهرداری و مترو خواستار توقف فروش کتاب بدون همکاری و نظارت اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران شد.
اوایل آذر ماه پیرو اقدامات پیشگیرانه کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس اتحادیه طی نامهای به محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران درخواست کرد با توجه به اینکه مشاهده میشود در ایستگاههای مترو، پارکها و برخی مکانهای عمومی مرتبط به شهرداریها کتابهای قاچاق عرضه میشود و نیز برپایی غرفهها و نمایشگاههای عرضه کتاب با تخفیفهای غیر متعارف بهصورت موقت و دائمی با مجوز شهرداریها بر پا میشود، ترتیبی اتخاذ کند.
برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب
اولین خبر از نمایشگاه کتاب تهران، برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری آن است که روز چهارشنبه برگزار شد. این نشست با ریاست محسن جوادی رئیس شورا و معاون امور فرهنگی و اعضای شورا در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
اعلام جزئیات حضور مهمان امسال نمایشگاه
صبح دوشنبه ۲۴ دی، هیاتی ۶ نفره از چین طی نشستی مشترک با قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دیدار کرد که در این نشست، نحوه حضور این کشور به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری نشست خبری قادر آشنا
آشنا که کمی بیش از یک ماه است به جای امیرمسعود شهرامنیا بهعنوان مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی انتخاب شده است، در نشستی خبری با برخی از رسانهها به تشریح برنامههای کاری خود در این موسسه پرداخت و به برخی سوالات درباره فعالیتهای این موسسه نیز پاسخ داد. این نشست روز دوشنبه ۲۴ دی برگزار شد.
افتتاح نمایشگاه کتاب جیرفت
خبر دیگر از قادر آشنا و موسسه نمایشگاههای فرهنگی، افتتاحیه نمایشگاه کتاب جیرفت بود که صبح شنبه در حسینیه شهدای جیرفت برگزار شد. این ششمین دوره برگزاری این نمایشگاه است و آشنا در مراسم افتتاح آن گفت: در سال جاری نمایشگاههای کتاب استانی تاکنون فروشی معادل ۴۰ میلیارد تومان داشته است.
جلسه هیات علمی جایزه کتاب سال
با ورود به خبرهایی که این هفته از موسسه خانه کتاب منتشر شدند، به برگزاری جلسه هیات علمی سیوششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای بررسی آثار منتخب میرسیم که عصر یکشنبه ۲۳ دی در موسسه خانه کتاب برگزار شد.
انتشار صورت مالی خانه کتاب در سال ۹۶
صورت های مالی موسسه خانه کتاب تهران شامل ترازنامه و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد در سال ٩٦، در راستای شفاف سازی اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز یکشنبه این هفته در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه منتشر شد.
انتشار آمار مربوط به تابستانه کتاب
پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای شفافیت اطلاعرسانی یکشنبه ۲۳ دی با انتشار فایلی، آمار و ارقام طرح تابستانه کتاب را که شامل فروش یارانهای کتاب در تابستان سال جاری، با متولیگری موسسه خانه کتاب در سراسر کشور بوده منتشر کرد.
اعلام زمان اختتامیه جشنواره نقد کتاب
پانزدهمین جشنواره نقد کتاب این هفته، موضوع پرخبری بود. در اولین خبر مهم، زمان برگزاری مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره نقد کتاب که به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاده بود، اول بهمنماه اعلام شد.
معرفی نامزدهای جشنواره نقد کتاب
طی روزهای این هفته، در ۴ خبر دیگری که منتشر شدند، فهرست نامزدهای نهایی جشنواره نقد کتاب در گروههای دین، علوم اجتماعی، کودک و نوجوان، زبان و زبان شناسی، هنر و ادبیات اعلام شد.
خبرهای برگزاری و تعویق سمینار کتابفروشی
این هفته ۲ خبر درباره برگزاری سمینار «کتابفروشی در کسب و کار سنتی و مدرن» منتشر شد. در خبر اول که مربوط به روز دوشنبه است، نیکنام حسینیپور مدیرعامل موسسه خانه کتاب گفت: سمینار «کتابفروشی در کسب و کار سنتی و مدرن» روز سهشنبه دوم بهمن با همکاری خانه کتاب، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار میشود. ثبت نام وحضور کتابفروشیها از سراسر کشور در این سمینار رایگان است.
اما طبق خبر دوم که چهارشنبه منتشر شد، برگزاری این سیمنار به تعویق افتاد. به این ترتیب، زمان برگزاری این سمینار متعاقبا اعلام خواهد شد.
تلفیق فصلنامههای ادبیات و هنر خانه کتاب
خبر دیگری که این هفته منتشر شد و مربوط به موسسه خانه کتاب بود، تلفیق فصلنامههای ادبیات و هنر است. به این ترتیب دو فصلنامه ادبیات و هنر که پیشتر در قالب دو نشریه مجزا منتشر میشدند، این هفته تحت عنوان فصلنامه «ادبیات و هنر» اولین شماره تلفیقیشان را عرضه کردند.
دیدار وزیر ارشاد با خانواده مرحوم فردی
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه ایام پیروزی انقلاب اسلامی به همراه مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی به منزل مرحوم امیرحسین فردی رفته و با خانواده وی دیدار کرد. این دیدار صبح سهشنبه این هفته انجام شد.
امضای تفاهمنامه همکاری میان فرهنگستان زبان و کتابخانه ملی
طبق خبری که سهشنبه این هفته منتشر شد، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تفاهم نامه همکاری را با هدف توسعه فعالیت ها و همکاری های علمی، پژوهش و آموزش و استفاده از ظرفیت های مشترک به امضاء رساندند.
دعوت از ناشران برای ثبتنام نمایشگاه کتاب دفاع مقدس
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، این هفته از ناشران حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دعوت به عمل آورد.
برگزاری نشست مشترک برای ساخت پل ادبی ایران و مغولستان
نشست مشترک هیات علمی و فرهنگی مغولستان با علیاصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بینالمللی موسسه شهر کتاب، دوشنبه ۲۴ برگزار شد. در این دیدار دلگر جارگال رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه ملی مغولستان، دکتر آنخبایار استاد تاریخ، باتتو گتوخ مدیر انتشارات دشت مغولستان و محمود جعفریدهقی استاد دانشگاه تهران و رییس انجمن ایرانشناسی، حضور داشتند.
معرفی برگزیدگان هشتمین جایزه دکتر مجتبایی
دومین خبر هم از مرکز فرهنگی شهر کتاب که این هفته منتشر شد، اختتامیه مراسم اهدای هشتمین دوره جایزه دکتر فتحالله مجتبایی است که عصر سهشنبه ۲۵ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار، و دو برگزیده آن در زمینه پایاننامههای «زبان و ادبیات فارسی» و «ادیان و عرفان» معرفی شدند.
معرفی نامزدهای نهایی بزرگسال جایزه نوفه
اینهفته، همزمان با رونمایی پوستر رسمی اختتامیه جایزه گمانهزن نوفه، پنج اثر راهیافته علمیتخیلی، فانتزی، وحشت و جنایی به مرحله نهایی این رقابت در بخش بزرگسال معرفی شدند.
مراسم اختتامیه این جایزه بناست پنجشنبه هفته آینده برگزار شود.
معرفی نامزدهای جایزه هزار و یک شب
روز چهارشنبه این هفته دبیرخانه هفتمین جایزه ادبی هزار و یک شب، فهرست داستانهای راهیافته به مرحله دوم این دوره از جایزه را منتشر کرد. برگزاری این جایزه در راستای همگرایی فکری، فرهنگی، ادبی و اجتماعی بین سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان است.
رونمایی از کتابهای جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات
مراسم رونمایی از ترجمه تایی (تایلندی) کتابهای «آموزش فلسفه» اثر آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، «تاریخ قرآن» اثر مرحوم آیتالله محمدهادی معرفت و «قصههای خوب برای بچههای خوب» اثر مرحوم مهدی آذریزدی دیروز چهارشنبه ۲۶ دی در سالن کنفرانس خبرگزاری مهر برگزار شد.
درگذشت عضو پیوسته فرهنگستان زبان
سلیم نیساری عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز شنبه ۲۲ دی در پاریس درگذشت. نیساری در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمده بود.
برگزاری محفل بانوان شاعر جشنواره فجر
عصر یکشنبه این هفته و در آستانه ولادت حضرت زینب (س)، بانوان شاعر در محفل جشنواره بینالمللی شعر فجر گردهم آمدند. در این محفل که در رباطکریم برگزار شد، عزت الله عسگری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم، بهروز جلالی معاون فرهنگی و امور استانهای بنیاد شعر و ادبیات داستانی و اعضای شورای شهر رباطکریم حضور داشتند.
برگزاری دومین برنامه نمایشنامهخوانیهای نهاد کتابخانهها
دومین برنامه از طرح ترویجی نمایشنامهخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با محوریت خوانش نمایشنامه «میزان» عصر دوشنبه ۲۴ دی با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، علی نیکنام مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران و جمعی از کتابداران و اهالی کتاب در کتابخانه محقق حلی تهران برگزار شد.
انتشار فراخوان جایزه «مهرگان ادب خارج از ایران»
روز چهارشنبه این هفته، دبیرخانه جایزه مهرگان، فراخوان جایزه «مهرگان ادب خارج از ایران» را منتشر کرد. طبق اعلام دبیرخانه این جایزه، همزمان با سومین دهه فعالیت جایزه مذکور، نخستین دوره «جایزه مهرگان ادب خارج از ایران» برای انتخاب بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان کوتاه چاپشده در خارج از ایران برگزار میشود.
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