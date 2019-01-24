خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: هفته گذشته، گزارش «یک هفته با کتاب» تعداد باورنکردنی ۲۵ خبر مهم را در خود جا داده بود. اما این هفته به روال هفته‌های پیش‌تر برگشته‌ایم و گزارشی را از نظر می‌گذرانیم که ۱۳ خبر را بین اخبار حوزه کتاب و نشر در این هفته، گلچین کرده است. وجه تشابه گزارش‌های این هفته و هفته گذشته، آغاز و ابتدای متن گزارش با خبرهای مربوط به جنجالی است که چندی است اتحادیه ناشران را گرفتار کرده است.

گزارش این هفته با ۲ خبر از اتحادیه ناشران و انتخاب هیئت‌مدیره‌اش شروع می‌شود. سپس به مساله کاغذ و چارت اجرایی نمایشگاه کتاب تهران پرداخته می‌شود. در ادامه این خبرها هم چند خبر از اعلام نامزدها و برگزیدگان چند جشنواره مهم در حوزه ادبیات مرور می‌شود.

این هفته خبر درخور توجهی بین اخبار بین‌المللی حوزه ادبیات به چشم نمی‌خورد. بنابراین خبر بین‌المللی نداریم و پایان‌بندی گزارش هم چند خبر پراکنده از مراسم‌های رونمایی و بزرگداشت مرور می‌شوند.

در ادامه مشروح گزارش «یک هفته با کتاب» این هفته را از نظر می‌گذرانیم؛

برگزاری نشست خبری آموزگار برای پاسخ‌گویی به اتهامات

پس از اتفاقاتی که هفته گذشته رخ داد و برگزاری نشست خبری جمعی از ناشران انصرافی از انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران که انگشت اتهام را به سمت رئیس این اتحادیه گرفته بودند، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در یک نشست خبری به اتهامات پاسخ داد. به این ترتیب، محمود آموزگار رئیس اتحادیه به همراه هومان حسن‌پور خزانه‌دار و مرتضی فخری‌زاده دبیر اتحادیه صبح یکشنبه ۳۰ دی در نشستی خبری که نزدیک به سه ساعت طول کشید، درباره اتهامات وارده در هفته‌ گذشته صحبت کردند.

اعلام برنامه‌ نامزدهای یکی از گروه‌های اتحادیه ناشران

نامزدهای گروه موسوم به هم‌اندیشی برای شرکت در انتخابات آتی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نشستی خبری که صبح سه‌شنبه برگزار شد، به تشریح برخی از برنامه‌های این گروه برای اداره این تشکل صنفی پرداختند.

حذف ثبت سفارش گمرکی و تخصیص ارز نیمایی به واردات کتاب

پس از خبرهای اتحادیه ناشران، به خبری از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد می‌رسیم. طبق خبری که دوشنبه منتشر شد، ایوب دهقانکار مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعامل معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت ارزی بانک مرکزی برای حذف ثبت سفارش گمرکی واردات کتاب و تخصیص ارز نیمایی در صورت ثبت سفارش خبر داد و گفت: هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱/۹۷ به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی و تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، واردات کلیه کالاها را ممنوع اعلام کرد.

جزئیات تغییرات در چارت اجرایی نمایشگاه کتاب

خبر دیگر از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مربوط به نمایشگاه کتاب تهران و چارت اجرایی‌اش بود که دیروز چهارشنبه منتشر شد. طبق این خبر که از گفتگو با دهقانکار استخراج شده، این مقام مسئول به تشریح چارت اجرایی نمایشگاه پرداخت و گفت: چارت جدید نمایشگاه طراحی شده و در جلسه آتی شورای سیاستگذاری نهایی خواهد شد. ادغام کمیته اجرایی و پشتیبانی و حذف کمیته تشریفات در زمره تغییراتی بوده که در چارت جدید نمایشگاه پیشنهاد شده است.

معرفی برگزیدگان جشنواره نقد کتاب

مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره نقد کتاب عصر دوشنبه این هفته در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.

معرفی نامزدهای جایزه کتاب سال

این هفته در چندین خبر جداگانه، نامزدهای بخش‌های مختلف جایزه کتاب سال معرفی شدند. به این‌ترتیب، دبیرخانه سی‌وششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران آثار راه یافته به مرحله دوم داوری در موضوعات علوم اجتماعی، کلیات، دین، علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت، بازرگانی، آموزش ‌و پرورش، علوم نظامی و زبان را معرفی کرد.

به این ترتیب، نامزدهای ۱۲ حوزه این جایزه، طی روزهای این هفته معرفی شدند.

معرفی نامزدهای نهایی جایزه ابوالحسن نجفی

نامزدهای سومین دوره جایزه و نشان ابوالحسن نجفی هم که در زمینه ترجمه اهدا می‌شود، روز یکشنبه ۳۰ دی توسط دبیرخانه این جایزه در مرکز فرهنگی شهر کتاب معرفی شدند.

انتشار فراخوان حضور در نمایشگاه بلونیا

طبق خبری که یکشنبه ۳۰ دی منتشر شد، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با انتشار فراخوانی، از کلیه تشکل‌های صنفی نشر، ناشران، نهادها، مؤسسات و آژانس‌های ادبی سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب کودک بلونیا (۲۰۱۹) دعوت به عمل آورد.

برگزاری جلسه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور

دومین جلسه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور در دور جدید مدیریت نهاد کتابخانه‌ها، روز دوشنبه این هفته برگزار شد.

برگزاری رونمایی سامانه پست‌کتاب

مراسم رونمایی سامانه اینترنتی«پست کتاب» بعد از ظهر سه‌شنبه دوم بهمن با حضور نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب، محمد احمدی معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و مجتبی تبریزنیا مشاور اجرایی موسسه خانه کتاب در سرای اهل قلم برگزار شد.

برگزاری رونمایی صدمین کتاب صوتی سوره مهر

مراسم رونمایی از صدمین کتاب صوتی انتشارات سوره مهر یکشنبه این هفته با حضور عبدالحمید قره‌داغی مدیر انتشارات در محل حوزه هنری برگزار شد.

برگزاری بزرگداشت مرادی‌کرمانی در بندر گناوه

مراسم بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی از جمله برنامه‌هایی بود که روز جمعه ۲۸ دی برگزار شد اما خبرش این هفته منتشر شد.

تشییع پیکر سلیم نیساری

پیکر زنده‌یاد سلیم نیساری پژوهشگر و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که روز ۲۲ دی درگذشته بود، صبح یکشنبه این هفته ۳۰ دی از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به سمت بهشت زهرا و مزار این چهره ادبی بدرقه شد.