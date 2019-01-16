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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

برانکو ایوانکوویچ:

ریسک اردوی آنتالیا بالا بود/ از بودیمیر کاملا راضی هستم

ریسک اردوی آنتالیا بالا بود/ از بودیمیر کاملا راضی هستم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه این تیم در قطر به حداکثر آمادگی می‌رسد، گفت: از بودیمیر راضی هستم و او در ادامه لیگ به پرسپولیس کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ درباره آخرین شرایط تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی قطر گفت: از شرایط اردو کاملا راضی هستیم و شرایط برای کار فراهم است. هوای قطر هم خوب است. به همین خاطر به قطر آمدیم و به آنتالیا نرفتیم. ریسک آب و هوایی  و بارندگی در آنتالیا بالا بود و این مسئله مشخص هم شد. اینجا به بهترین وجه ممکن در حال آماده سازی تیم هستیم.

وی افزود: یک بازی تدارکاتی با تیم الشحانیه قطر خواهیم داشت. با برنامه ای که از قبل تدارک دیده ایم به آمادگی صد درصد فیزیکی می رسیم.

سرمربی پرسپولیس درباره حضور بودیمیر بازیکن جدید این تیم تاکید کرد: بودیمیر تا به حال انتظارات ما را برآورده کرده است و در ادامه لیگ کمک بزرگی برای ما خواهد بود.

برانکو در پاسخ به این سئوال که آیا پرسپولیس را لایق قهرمانی می داند؟ به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: اول فصل گفتم و الان هم تکرار می کنم که از اهدافمان عقب نمی نشینیم. دنبال بهانه نیستیم. هدف ما مبارزه برای کسب بیشترین قهرمانی است یعنی قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی و صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا.

کد مطلب 4515230

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