به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، «نانسی پلوسی» سخنگوی دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ، خواستار تغییر تاریخ و یا حتی لغو سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا شد و دلیل آن را نیز تعطیلی دولت فدرال عنوان کرد.

این سخنرانی قرار است ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) انجام شود و پلوسی حتی پیشنهاد داده که ترامپ سخنرانی خود را به طور مکتوب، به کنگره عرضه کند.

در حال حاضر، ۲۶ روز از تعطیلی دولت فدرال می‌گذرد و پلوسی می‌گوید از آنجا که وزارت‌خانه‌های دفاع و امنیت ملی فاقد بودجه لازم هستند، تضمین امنیت جلسه سخنرانی رئیس جمهور امری دشوار خواهد بود.

گفتنی است در حال حاضر، به دلیل آنکه دموکرات‌ها با بودجه ۵ میلیارد دلاری پیشنهاد شده از سوی ترامپ برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک موافقت نمی‌کنند؛ دولت فدرال در تعطیلی نسبی به سر می‌برد و بسیاری از کارمندان دولت در مرخصی اجباری هستند.

جالب آنکه ترامپ چندی پیش گفته بود وقتی دولت تعطیل است، چرا نانسی پلوسی باید حقوق دریافت کند. به این ترتیب، نامه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را می‌توان نوعی تصفیه حساب نیز تلقی کرد.

این درحالی است که «کریستین نلسون» وزیر امنیت ملی آمریکا با پیشنهاد پلوسی مخالفت کرده و می‌گوید وزارتخانه متبوع وی از آمادگی کامل برای حمایت از سخنرانی سالانه ترامپ برخوردار است.