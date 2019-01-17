نابودی سفره های آب زیر زمینی بر اثر زباله و شیرابه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مقیم مقیمی نماینده مردم استان مازندران در شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور درباره مشکلات استان مازندران‌ اظهار داشت: ‌یکی از مشکلات عدیده این استان زباله و شیرابه‌های آن است‌ که سفره‌های زیرزمینی را به نابودی کشانده است. ‌

وی‌ بیان داشت: در حال حاضر مردم ‌این استان ‌دغدغه و استرس شدید درباره رایزنی‌های نامتناسب در رابطه با انتقال آب دریای مازندران دارند که خواب و خوراک را از فعالان محیط زیست گرفته است.

نماینده مردم استان مازندران با اشاره به اینکه کارخانه‌های مازندران یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن است، اظهار داشت: ساحل‌های این استان مملو از ویلاهای پایتخت‌نشینان شده است و جنگل‌های آن در حال نابودی است و سرانه فضای سبز هر روز ‌کمتر از دیروز می‌شود. ‌

مقیمی گفت: استان مازندران ۱۰ و ۲۸۴ شهید و ۲۴ هزار و ۵۷۹ جانباز دارد ‌ولی ‌به این استان‌ توجه نشده است.

وی ادامه داد: یکی از عمده‌ترین منابع درآمدی پوششی شهرداری‌ها سهم آنها از محل مالیات بر ارزش افزوده است، اما متأسفانه مطابق آمارهای موجود در مقایسه با سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته و شهرداری‌ها ودهیاری‌ها در کنار کاهش درآمد ناشی از رکود ساخت و ساز، بر شدت بحران منابع درآمدی آنها افزوده است و جا دارد دستگاه‌های مربوطه پاسخگو باشند. ‌

نماینده مردم استان مازندران در شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: ‌همان‌طور که دولت با توجه به شرایط بد اقتصادی در کشور به درستی در حمایت از کشاورزان و صنعت کشاورزی مبادرت به تصمیمات حمایتی مختلف از جمله ارائه تسهیلات به کشاورزان نموده است، باید ‌برای درمان بیماری رکود اقتصادی در صنعت ساختمان نیز سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب فعالان در عرصه ساخت و ساز را اعمال کند.