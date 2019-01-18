به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه مهریز فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسلیت گفت و اظهار داشت: حضرت زهرا (س) نخستین شهید راه ولایت بود و در مسیر دفاع از حریم ولایت به شهادت رسید.

وی بیان کرد: امروز وهابیت همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند که این موضوع را تحریف کنند و به همین دلیل نیز حمله به خانه حضرت علی (ع) و مجروح و شهید کردن حضرت فاطمه (س) را انکار می‌کنند.

محی‌الدینی تصریح کرد: شیعیان جهان به ویژه مردم ولایتمدار و دوستداران اهل بیت (ع) باید ایام شهادت حضرت فاطمه (س) را باشکوه تمام و در شأن دخت نبی مکرم اسلام برگزار کنند.

امام جمعه مهریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ایام پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: کسانی که نمی‌خواستند این انقلاب به شکوفایی برسد، انواع دسیسه‌ها را به کار گرفتند و از هیچ ظلم و ستمی علیه نظام اسلامی دریغ نکردند اما انقلاب اسلامی به برکت اسلام و ولایت و اتحاد مردم چهار دهه در اوج شکوفایی استمرار یافته است.

وی با بیان اینکه امروز نیز دشمن با حربه ای جدید وارد شده و نفوذی‌های خود را برای وارد کردن ضربه های مهلک اقتصادی و معترض کردن مردم بسیج کرده است، افزود: برخی از مسئولان نیز اهمال کاری می کنند و عزمی برای حل شدن موضوع گرانی ها ندارند.

محی‌الدینی بابیان اینکه بدبین کردن مردم نسبت به انقلاب و دستاوردهای آن، ‌یک فتنه است، تصریح کرد: دشمن از این‌که انقلاب در آستانه ۴۰ سالگی است و مردم برای جشن ۴۰ سالگی انقلاب در تکاپو هستند، عصبانی است.

وی خاطرنشان کرد: برخی در گوش مردم می‌خوانند که به خاطر شعار «مرگ بر آمریکا» است که ما در تحریم و فشاریم در حالی که رهبری فرمودند اینها ساده‌اندیشی است و اگر با آمریکا سازش کنیم، این شعار را کنار بگذاریم و هر بهانه‌ای را از او بگیریم، آمریکا هرگز دست از شرارت‌هایش برنمی‌دارد چون او خواهان نوکری ماست و به کمتر از آن هم راضی نمی‌شود بنابراین ما نباید دستاوردهای خود را کنار گذاشته و عزت و استقلال خود را فدا کنیم.