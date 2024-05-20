پیام تسلیت رئیس موسسه تحقیقات آب در پی شهادت رئیس جمهور و همراهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب در پیامی شهادت رئیس جمهور و همراهان را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مؤسسه تحقیقات آب به این شرح است:

خبر شهادت رئیس‌جمهور خدوم، مردمی، پرکار و ولایی کشورمان که بیش از تمام این عناوین مفتخر به‌عنوان خادم‌الرضا (ع) بودند، دل‌های ما را به درد آورد. ضایعه دل‌خراش و ناباورانه شهادت ایشان و هیئت همراه، پیامی واضح و روشن دارد و آن هم، تلاش و کوشش بی‌وقفه، با جدیت، هدفمند و خالصانه است تا رضای خدا و هم‌میهنانمان محقق شود و هم پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در اوج افتخار به اهتزاز درآید.

حسب منویات رهبر معظم انقلاب، این راه بدون هیچ وقفه‌ای ادامه خواهد داشت و به فضل الهی سربلندی و افتخار نصیب مردم شریف ایران خواهد بود.