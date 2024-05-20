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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۶

پیام تسلیت رئیس موسسه تحقیقات آب در پی شهادت رئیس جمهور و همراهان

پیام تسلیت رئیس موسسه تحقیقات آب در پی شهادت رئیس جمهور و همراهان

شهادت انتهای مسیر نیست.شهادت گذرگاهی‌ست، برای آنان که وجود خویش را درمسیر ارزش‌های الهی مصروف می‌دارند و می‌کوشند تا در پیچ‌وخم‌های دنیا تنها رضای الهی و خدمت به خلق را سرلوحه خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب در پیامی شهادت رئیس جمهور و همراهان را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مؤسسه تحقیقات آب به این شرح است:

خبر شهادت رئیس‌جمهور خدوم، مردمی، پرکار و ولایی کشورمان که بیش از تمام این عناوین مفتخر به‌عنوان خادم‌الرضا (ع) بودند، دل‌های ما را به درد آورد. ضایعه دل‌خراش و ناباورانه شهادت ایشان و هیئت همراه، پیامی واضح و روشن دارد و آن هم، تلاش و کوشش بی‌وقفه، با جدیت، هدفمند و خالصانه است تا رضای خدا و هم‌میهنانمان محقق شود و هم پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در اوج افتخار به اهتزاز درآید.
حسب منویات رهبر معظم انقلاب، این راه بدون هیچ وقفه‌ای ادامه خواهد داشت و به فضل الهی سربلندی و افتخار نصیب مردم شریف ایران خواهد بود.

کد مطلب 6113284

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