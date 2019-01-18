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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۷

«این ادبیات نوعی باج‌خواهی است»

واکنش تند رئیس کمیته المپیک به صحبت‌های کارلوس کی‌روش

واکنش تند رئیس کمیته المپیک به صحبت‌های کارلوس کی‌روش

رئیس کمیته ملی المپیک به صحبت‌های سرمربی تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد و گفت: باور دارم این ادبیات سرمربی تیم ملی نوعی باج خواهی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری  در واکنش به اظهار نظر اخیر سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان، موضعگیری تندی داشت و مطالبی را عنوان کرد که در ادامه می آید:

* سرمربی تیم ملی فوتبال موظف است در چارچوب قراداد خود به هدایت فنی تیم ملی پرداخته و حقی برای دخالت در امور داخلی کشور را ندارد.

* ایشان باید بدانند که تیم ملی فوتبال و بازیکنان افتخارآفرین آن متعلق به ملت ایران است و وی طبق قراردادش موظف به هدایت فنی این تیم است و حق هیچ گونه اظهار نظر بی مورد و مداخله گرایانه در امور داخلی کشورمان را ندارد.

* کنش‌ها و واکنش‌های داخلی ورزش ایران ارتباطی به ایشان نداشته و ندارد و وی بعنوان یک مربی حرفه‌ای باید بداند که مردم بخوبی می‌دانند رفتارش در جام ملت‌ها و آنهم زمانی که تیم ملی کشورمان با اقتدار به مرحله بعد صعود کرده حاکی از نوعی عصبانیت نهفته و اقدامی شیطنت آمیز عده‌ای از مخالفین پیروزی‌های ملت ایران است.

*فدراسیون فوتبال باید سرمربی تیم ملی را در چارچوب قرارداد و وظایفش هدایت و مدیریت کند. این وظیفه فدراسیون فوتبال و مسئولانش است تا در این شرایط حساس مانع از هرگونه ادبیات غیراخلاقی، توهین آمیز و مغایر مصالح ملی سرمربی تیم ملی شوند.

* باور دارم این ادبیات سرمربی تیم ملی نوعی باج خواهی است که در صورت عدم کنترل و تکرار می‌تواند عواقب جبران ناپذیری بهمراه داشته باشد.

* ملت ایران بخوبی می‌دانند ورزش ایران با همدلی، انسجام و اتحاد حداکثری که بین ارکان آن از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌ها، هیات‌ها، پیشکسوتان، قهرمانان و رسانه‌ها شکل گرفته در مسیر توسعه و جهش قرار دارد و بسیاری از رشته‌ها از جمله فوتبال، والیبال، کشتی، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، جودو و... و. با همین انسجام در دوره مدیریتی دکتر سلطانی‌فر می‌روند تا به بهترین عناوین و افتخارات سال‌های اخیر خود دست یابند.

* در این شرایط هر گونه رفتار مداخله گرایانه در این فرایند نوعی خیانت به جامعه بزرگ و افتخارآفرین ورزش ایران تلقی می‌گردد. در پایان ضمن تقدیر وتشکر از فدراسیون، کادر فنی و بازیکنان، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و همچنین هواداران میلیونی تیم ملی فوتبال که حمایت مادی و معنوی مناسبی را از تیم ملی و سرمربی آن بعمل آورده‌اند و امید فراوانی داریم که تیم ملی فوتبال کشورمان با ظرفیت بالایی که دارد با شایستگی به قهرمانی مقتدارنه این دوره از جام ملتها دست یابد.

کد مطلب 4516539

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    نظرات

    • رضا کیانی IR ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
      1 0
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      هنوز کی روش پولش را نگرفته که باج بخواد یا نه
    • ابوالفضل IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
      0 1
      پاسخ
      حرفای آقای کیروش تو این موقع اصلا به صلاح فوتبال کشور نیست! با حرفای این آقا موافقم. سرمربی نباید تیم رو وارد حاشیه کنن.

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