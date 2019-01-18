به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری در واکنش به اظهار نظر اخیر سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان، موضعگیری تندی داشت و مطالبی را عنوان کرد که در ادامه می آید:

* سرمربی تیم ملی فوتبال موظف است در چارچوب قراداد خود به هدایت فنی تیم ملی پرداخته و حقی برای دخالت در امور داخلی کشور را ندارد.

* ایشان باید بدانند که تیم ملی فوتبال و بازیکنان افتخارآفرین آن متعلق به ملت ایران است و وی طبق قراردادش موظف به هدایت فنی این تیم است و حق هیچ گونه اظهار نظر بی مورد و مداخله گرایانه در امور داخلی کشورمان را ندارد.

* کنش‌ها و واکنش‌های داخلی ورزش ایران ارتباطی به ایشان نداشته و ندارد و وی بعنوان یک مربی حرفه‌ای باید بداند که مردم بخوبی می‌دانند رفتارش در جام ملت‌ها و آنهم زمانی که تیم ملی کشورمان با اقتدار به مرحله بعد صعود کرده حاکی از نوعی عصبانیت نهفته و اقدامی شیطنت آمیز عده‌ای از مخالفین پیروزی‌های ملت ایران است.

*فدراسیون فوتبال باید سرمربی تیم ملی را در چارچوب قرارداد و وظایفش هدایت و مدیریت کند. این وظیفه فدراسیون فوتبال و مسئولانش است تا در این شرایط حساس مانع از هرگونه ادبیات غیراخلاقی، توهین آمیز و مغایر مصالح ملی سرمربی تیم ملی شوند.

* باور دارم این ادبیات سرمربی تیم ملی نوعی باج خواهی است که در صورت عدم کنترل و تکرار می‌تواند عواقب جبران ناپذیری بهمراه داشته باشد.

* ملت ایران بخوبی می‌دانند ورزش ایران با همدلی، انسجام و اتحاد حداکثری که بین ارکان آن از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌ها، هیات‌ها، پیشکسوتان، قهرمانان و رسانه‌ها شکل گرفته در مسیر توسعه و جهش قرار دارد و بسیاری از رشته‌ها از جمله فوتبال، والیبال، کشتی، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، جودو و... و. با همین انسجام در دوره مدیریتی دکتر سلطانی‌فر می‌روند تا به بهترین عناوین و افتخارات سال‌های اخیر خود دست یابند.

* در این شرایط هر گونه رفتار مداخله گرایانه در این فرایند نوعی خیانت به جامعه بزرگ و افتخارآفرین ورزش ایران تلقی می‌گردد. در پایان ضمن تقدیر وتشکر از فدراسیون، کادر فنی و بازیکنان، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و همچنین هواداران میلیونی تیم ملی فوتبال که حمایت مادی و معنوی مناسبی را از تیم ملی و سرمربی آن بعمل آورده‌اند و امید فراوانی داریم که تیم ملی فوتبال کشورمان با ظرفیت بالایی که دارد با شایستگی به قهرمانی مقتدارنه این دوره از جام ملتها دست یابد.