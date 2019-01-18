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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

۲ جایزه سینمایی جشنواره بنگلادش به ایران رسید

۲ جایزه سینمایی جشنواره بنگلادش به ایران رسید

در اختتامیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بنگلادش که عصر جمعه در موزه ملی بنگلادش در شهر داکا برگزار شد، دو جایزه به سینمای ایران تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در اختتامیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بنگلادش که عصر جمعه در موزه ملی بنگلادش در شهر داکا برگزار شد، پویا بادکوبه جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم سینمایی «درساژ» در بخش سینمای آسیا و شهریار پورسیدیان جایزه بهترین فیلم کوتاه در بخش معناگرا برای فیلم «بازگشت» دریافت کردند.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بنگلادش ۱۰ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ در داکا برگزار شد.

در این جشنواره از سینمای ایران ۲۶ اثر داستانی و کوتاه در بخش‌های مختلف شامل سینمای آسیا، سینمای کودک و نوجوان، سینمای کوتاه، سینمای معنوی و فیلمسازان زن حضور داشت.

کد مطلب 4516547
عطیه موذن

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