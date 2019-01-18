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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۷

کارلوس کی‌روش:

زمان حال برای ما همه چیز است/ به خاطر مردم می‌جنگیم

زمان حال برای ما همه چیز است/ به خاطر مردم می‌جنگیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یک روز بعد از مصاحبه جنجالی خود در اظهارنظری گفت: زمان حال برای ما همه چیز است و به خاطر مردم ایران و خدمت به آنها تا آخر می‌جنگیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال گفت‌: همانطور که گفتم بازی برابر عراق دیدار سختی بود. زمانی که بحث فوتبال و انجام بازی فوتبال مطرح است، ما موقعیت‌های زیادی خلق کردیم. بازیکنانم نشان دادند زمانی که نیاز باشد یک جنگجوی واقعی هستند و با اجرای استراتژی تعیین شده در این بازی به عنوان تیم اول صعود خود را قطعی کردیم.

کی روش ادامه: در حال حاضر مهمترین موضوع قابل اهمیت، زمان حال و فعلی تیم ملی است و بقیه موضوعات در درجه دوم اهمیت قرار دارند. خوشبختانه در شرایط فعلی در وضعیت مناسبی قرار داریم و توانسته ایم با دو برد و یک تساوی و به ثمر رساندن ۷ گل و بدون دریافت گل به مرحله بعدی صعود کنیم. پل اول را پشت سر گذاشته ایم و از هم اکنون جام ملتها برای ما شروع می شود.

وی ادامه داد: از الان نحوه بازیها تغییر می کند و همانطور که گفتم از این به بعد تیم پیروز میدان همه چیز را برای خود می کند و بازنده همه چیز را می بازد. از این به بعد تک تک بازی ها برای ما فینال جام ملتهای آسیا دارد. بدون در نظر گرفتن اینکه با چه تیم هایی روبرو خواهیم شد، به تمام حریفان احترام می گذاریم و سعی می کنیم همیشه بهتر شویم.

سرمربی تیم ملی گفت: من به بازیکنانم ایمان دارم. هزار درصد به بازیکنان و اعضای کادرم اعتماد دارم.

وی تاکید کرد: هم اکنون و زمان حال برای من همه چیز است. اگر ما بهترین تیم ها را به چالش نکشیم نمی توانیم به قهرمانی برسیم. ما در این جام حضور نداریم که حریفان خود را انتخاب کنیم، ما اینجا هستیم تا بهترین عملکردمان را مقابل تمام حریفان به نمایش بگذاریم، بدون در نظر گرفتن حریف مقابلمان. ما با فروتنی و بدون غرور به مسیر مقابل حرکت می کنیم.

وی در پایان گفت: ما تا آخر برای رسیدن به هدفمان خواهیم جنگید و این به خاطر مردم ایران و خدمت به آنها است.

کد مطلب 4516593

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    نظرات

    • آوستوراقیان DE ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
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      لازمه که مسئولین درباره رفتار کی‌روش تصمیم جدی بگیرند و به او باج ندهند و به او بفهمونند فقط کار خودش را انجام دهد
    • رضا کریمی IR ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
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      تو بهترین هستی ما ممنون توهستیم. پ ن: دوستان عزیز ایشان دست در کندویی کرده که پر از عسل است و مطمئن باشیم که امثال کی‌روش نمیتوانند مثل #ویچ‌ها با هر نوع سلیقه و وعده‌های دروغ کنار بیایند

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