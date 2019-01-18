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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۴۰

به علت یخبندان و برودت هوا؛

برخی از مدارس روستایی اسفراین و بجنورد تعطیل شد

برخی از مدارس روستایی اسفراین و بجنورد تعطیل شد

بجنورد- به دلیل بارش شدید برف، برودت هوا و یخبندان، مدارس برخی روستاهای اسفراین و بجنورد، فردا شنبه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: در بخش مرکزی بجنورد مدارس روستاهای لنگر، باغچق، علی آباد، محمد علی پهلوان، آذر سا باقرخان، بابا امان، کلاغ آشیان، ینگه قلعه، برج، کلاته یاور، صندل اباد، حمزانلو، الهوردیخان، خداقلی، میرزا حسن لو، خوش منظر، مرز، کلاته نقی، مهنان، مطرانلو، ارگ، کچرانلو، فیروزه و قره باشلو دایر و سایر مدارس روستایی تعطیل است.

نقی هجرتی افزود: همچنین مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در بخش گرمخان تعطیل است.

وی ادامه داد: مدارس روستاهای قلعه سفید، بیدواز، حسن آباد، اردغان، سرچشمه، درپرچین، سرخ قلعه، کریم آاباد بالا و پایین در شهرستان اسفراین تعطیل است.

کد مطلب 4516705

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