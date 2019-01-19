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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛

صرف وقت کاربران ایرانی درشبکه‌های اجتماعی/۳۰ برابر مطالعه روزنامه

صرف وقت کاربران ایرانی درشبکه‌های اجتماعی/۳۰ برابر مطالعه روزنامه

معاون وزیر ارتباطات میزان صرف وقت کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی را ۳۰ برابر زمان مطالعه روزنامه و ۹ برابر زمان کتابخوانی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: براساس آمارگیری فرهنگ رفتاری خانوارهای ایرانی در سال ۹۶ توسط مرکز آمار،  زمان حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی حدود ۳۰ برابر زمان مطالعه روزنامه و ۹ برابر زمان کتابخوانی است.

وی با بیان اینکه سرانه روزانه حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی یک ساعت و ۴ دقیقه است، ادامه داد: درحالی که سرانه مطالعه روزنامه یک ساعت و ۲۷ دقیقه و سرانه مطالعه کتاب غیردرسی به غیر از ادعیه، ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه در ماه اعلام شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: با تغییر نگاه از تهدید محوری به فرصت محوری، به شرط حضور گروههای مرجع، نویسندگان و پژوهشگران در شبکه های اجتماعی، فرصتی بزرگ برای ارتقای آگاهی عمومی پدید خواهد آمد.

کد مطلب 4517336

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