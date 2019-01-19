به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: براساس آمارگیری فرهنگ رفتاری خانوارهای ایرانی در سال ۹۶ توسط مرکز آمار، زمان حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی حدود ۳۰ برابر زمان مطالعه روزنامه و ۹ برابر زمان کتابخوانی است.

وی با بیان اینکه سرانه روزانه حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی یک ساعت و ۴ دقیقه است، ادامه داد: درحالی که سرانه مطالعه روزنامه یک ساعت و ۲۷ دقیقه و سرانه مطالعه کتاب غیردرسی به غیر از ادعیه، ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه در ماه اعلام شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: با تغییر نگاه از تهدید محوری به فرصت محوری، به شرط حضور گروههای مرجع، نویسندگان و پژوهشگران در شبکه های اجتماعی، فرصتی بزرگ برای ارتقای آگاهی عمومی پدید خواهد آمد.