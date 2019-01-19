مدارس بجنورد تعطیل شد/ تاخیر ۲ ساعته در فعالیت برخی مدارس اسفراین

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی، به دلیل لغزندگی، یخبندان سطح معابر و برودت هوا، تمام مدارس شهری و روستایی و پیش دبستانی های شهرستان بجنورد در نوبت صبح یک شنبه ۳۰ دی ماه تعطیل شد.

همچنین مقاطع پیش دبستانی و مقطع ابتدایی عادی و استثنایی شهر و روستای شهرستان بجنورد در نوبت عصر تعطیل و سایر مدارس در نوبت عصر دایر است.

گفتنی است، به علت برودت هوا و بارندگی شدید برف، مدارس اسفراین در روستاهای قلعه سفید، بیدواز، حسن آباد، اردغان، سرچشمه، کریم آباد بالا و پایین، دو مسیر اردغان از قلعه سفید به بالا در نوبت صبح مقطع ابتدایی و مسیر روئین از عراقی به بالا در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول، در نوبت صبح، یکشنبه با دو ساعت تاخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز می کنند.