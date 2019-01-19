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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۰:۲۲

به علت برودت هوا و یخ بندان؛

مدارس بجنورد تعطیل شد/ تاخیر ۲ ساعته در فعالیت برخی مدارس اسفراین

مدارس بجنورد تعطیل شد/ تاخیر ۲ ساعته در فعالیت برخی مدارس اسفراین

بجنورد_ تمامی مدارس شهری و روستایی شهرستان بجنورد در روز یک شنبه ۳۰ دی ماه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی، به دلیل لغزندگی، یخبندان سطح معابر و برودت هوا، تمام مدارس شهری و روستایی و پیش دبستانی های شهرستان بجنورد در نوبت صبح یک شنبه ۳۰ دی ماه تعطیل شد.

همچنین مقاطع پیش دبستانی و مقطع ابتدایی عادی و استثنایی شهر و روستای شهرستان بجنورد در نوبت عصر تعطیل و سایر مدارس در نوبت عصر دایر است.  

گفتنی است، به علت برودت هوا و بارندگی شدید برف، مدارس اسفراین در روستاهای قلعه سفید، بیدواز، حسن آباد، اردغان، سرچشمه، کریم آباد بالا و پایین، دو مسیر اردغان از قلعه سفید به بالا در نوبت صبح مقطع ابتدایی و مسیر روئین از عراقی به بالا در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول، در نوبت صبح، یکشنبه با دو ساعت تاخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز می کنند.

کد مطلب 4517824

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    نظرات

    • ک IR ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خوبه برف زیاد نمیاد و گرنه کل زمستون رو تعطیل میکردین. بابا بزارین بچه ها برن مدرسه تا زنگ تفریح با هم برف بازی کنن. الان که دیگه با سرویس میرن مدرسه. مشکلی ندارن که. بشینن تو خونه چیکار کنن.

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