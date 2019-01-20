آئین تکریم از هنرمندان پیشکسوت کشور در عرصه تئاتر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام کاظم شکری اظهار کرد: آئین نشست تخصصی ملی «انقلاب به روایت هنر» با محوریت تجلیل و تکریم از پیشکسوتان عرصه تئاتر انقلاب اسلامی با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزبانی البرز برگزار میشود.
وی افزود: این آئین به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با محوریت تکریم هنرمندان پیشکسوت در تئاتر انقلاب اسلامی است.
به گفته حجتالاسلام شکری، زبان هنریکی از بهترین و مؤثرترین زبانها برای تبیین و اشاعه فرهنگ است که در این راستا هنرمندان صاحب نامی از سراسر کشور در این عرصه فعالیت کردهاند.
وی بیان کرد: برنامههای متنوعی در خصوص تبیین انقلاب اسلامی از طرف کانونهای فرهنگی هنری مساجد برنامهریزیشده است که یکی از برنامههای ملی در این رابطه نشست تخصصی انقلاب به روایت هنر است.
حجتالاسلام شکری اضافه کرد: زیارت قبور شهدا گمنام، برپایی تئاتر خیابان و برپایی نمایشگاه ویژه انقلاب اسلامی در مسجد جامع رجایی شهر از برنامههای جانبی آئین تکریم هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر انقلاب اسلامی است.
رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد البرز گفت: روز سهشنبه دوم بهمنماه از ساعت ۹ و نیم صبح آئین انقلاب به روایت هنر در مسجد جامع رجایی شهر با حضور اساتید هنر تئاتر کشور برگزار میشود.
نظر شما