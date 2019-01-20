به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، براساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش، پذیرش دانشجو در رشته‌های مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد براساس سوابق تحصیلی از فردا دوشنبه اول بهمن آغاز می شود. داوطلبان تا شنبه ۱۳ بهمن ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

ثبت نام از طریق مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org صورت می گیرد. داوطلبان ابتدا باید دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی کامل در خصوص انتخاب رشته، در صورت تمایل و داشتن شرایط بعد از تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

داوطلبان در این سامانه مجاز به انتخاب یک رشته در حداکثر ۲۰ محل دانشگاهی خواهند بود؛ نتایج این دوره نیز، نیمه دوم بهمن ماه اعلام خواهد شد.

گزینش دانشجو در این مرحله صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد گرفت.

داشتن دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش یا دیپلم سه ساله متوسطه نظری یا دیپلم کامل چهار ساله نظام قدیم متوسطه الزامی است.

دیپلمه های شاخه های کاردانش، فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم صرفاً مجاز به انتخاب یکی از رشته های کاردانی متناسب با نوع دیپلم خود طبق جدول مربوطه در دفترچه راهنمای ثبت نام هستند.

هر متقاضی با توجه به مدرک پایان دوره متوسطه خود در شاخه های فنی و حرفه ای ، کار و دانش و یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم ، تنها مجاز به انتخاب یک رشته تحصیلی برای ثبت نام در دوره کاردانی پیوسته است.

رشته تربیت بدنی از این قاعده مستثنی است و متقاضیان می توانند در صورت تمایل این رشته را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کنند.

تطابق رشته فارغ التحصیلی داوطلبان در دوره متوسطه با رشته انتخابی در دوره کاردانی پیوسته، در محل دانشگاهی مربوطه صورت خواهد پذیرفت. لذا به داوطلبان توصیه می شود شرط تطابق رشته ( مطابق جدول صفحات ۱۱ تا ۱۴ دفترچه راهنما) را در انتخاب خویش لحاظ دارند.

بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط هر داوطلب می تواند بر اساس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه های مصوب مندرج در دفترچه راهنما شود.

داوطلبان لازم است معدل کل دیپلم خود را دقیقاً مطابق معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی درج کنند، چرا که در صورت مغایرت اعلامی با معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی از ثبت نام و ادامه تحصیل فرد جلوگیری خواهد شد و قبولی آنها لغو می شود.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام برای هر رشته تحصیلی به عهده داوطلب است و موضوع خلاف یا عدم رعایت ضوابط و شرایط (سهوی یا عمدی) حتی پس از قبولی فرد در این مرحله پذیرش و یا هر مرحله از تحصیل مشخص شود قبولی وی در دانشگاه «کان لم یکن تلقی» و از ادامه تحصیل او ممانعت به عمل می آید.