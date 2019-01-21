به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با نیروهای مسلح و ایجاد ظرفیت آموزشی محدود برای اعزام به خدمت به تاریخ بهمن و اسفند ماه سال جاری، کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت، در صورت تمایل به اعزام به خدمت در ماه های بهمن و اسفند سال جاری، می توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس+۱۰) اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولانی که در مهلت یک ساله تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود هستند و تمایل دارند هرچه سریعتر به خدمت سربازی اعزام شوند، می توانند با ارائه مدارک مربوطه به دفاتر مذکور برای ثبت درخواست خود اقدام کنند که با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی بتوانند در سال جاری به مراکز آموزش اعزام شوند.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در سال آینده اعمال محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی برای مشمولان غایب بیشتر می شود، لذا ضروری است این دسته از مشمولان هرچه سریعتر وضعیت خدمتی خود را در سال جاری مشخص کنند.