۶ بهمن سند جاویدان ایران؛ تکرار حماسه ۶۰ در دی امسال

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: حماسه ۶ بهمن ۱۳۶۰، فراتر از یک رویارویی نظامی محلی، به نمادی ملی از هوشیاری مدنی و تعهد شهروندان به اصول انقلاب تبدیل شد.

در سال ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی ایران در تنگنایی تاریخی قرار داشت. از یک سو، کشور درگیر جنگ تحمیلی در جبهه‌های نبرد با متجاوز خارجی بود و از سوی دیگر، جریانات معاند داخلی، به ویژه سازمان‌های تروریستی سازمان‌یافته، تلاش می‌کردند با ایجاد ناامنی و تفرقه، مشروعیت نظام نوپای اسلامی را هدف قرار دهند. در این شرایط، شهر آمل به کانون یکی از خطرناک‌ترین این اقدامات تبدیل شد.

گروه‌های ضد انقلاب با تکیه بر حمایت‌های خارجی، قصد داشتند با اشغال شهر، یک پایگاه عملیاتی در عمق خاک کشور ایجاد کنند و از این طریق، حرکت انقلاب را دچار وقفه سازند. اما این نقشه‌ها در برابر اراده مردم آمل، نقشی بر آب شد.

مردم شریف آمل، بدون اتکا به نیروی نظامی سازمان‌یافته در شهر، با اتکا به سلاح ایمان، بسیج شدند و در یک صف واحد در برابر این تهدید آشکار ایستادگی کردند. این دفاع مردمی، مبتنی بر درک عمیق از اهمیت حفظ دستاوردهای انقلاب بود.

در جریان این درگیری‌های نفس‌گیر، که به درستی می‌توان آن را «جنگ شهری دفاعی» نامید، ۴۱ نفر از مدافعان غیور شهر، شامل نیروهای مردمی، بسیجیان و نیروهای امنیتی، در راه پاسداری از کیان میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. این از خودگذشتگی، بالاترین سطح تعهد اجتماعی را در تاریخ معاصر ایران به ثبت رساند.

اسطوره‌سازی از ایثار: شهید طاهره هاشمی

در میان این قهرمانان، نام شهید طاهره هاشمی به عنوان یک نماد برجسته می‌درخشد. داستان ایستادگی این بانوی فداکار، تجسمی از نقش کلیدی زنان در عرصه‌های دفاع از ارزش‌ها و میهن است. فداکاری او، فراتر از وظیفه، نشان‌دهنده عمق بینش و باور مذهبی و انقلابی زنان ایرانی در آن مقطع حساس بود و امروز به الگویی برای تداوم این روحیه ایثارگری تبدیل شده است.

حماسه ۶ بهمن آمل، صرفاً یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه یک «درس عملی» است در باب اهمیت هوشیاری مدنی، وحدت ملی و پاسخگویی قاطع به هرگونه تلاش برای برهم زدن نظم و امنیت کشور. این رویداد، به نسل‌های کنونی و آینده یادآوری می‌کند که در مواجهه با جنگ ترکیبی و تهدیدات نرم، اتکاء به مردم و حفظ انسجام ملی، قدرتمندترین سپر دفاعی هر ملت است.

گرامیداشت این روز، ادای احترام به خون شهدایی است که با فداکاری‌شان، فصل دیگری از مقاومت ملت ایران را در برابر ظلم و استکبار نگاشتند. آمل با این حماسه، جایگاه خود را به عنوان یکی از سنگرهای اصلی دفاع از انقلاب تثبیت کرده است.

جریان انقلاب با شعارهای اساسی استقلال‌خواهی، دو قطب بزرگ قدرت جهانی را در آن زمان در مقابل خود داشت

محمد بابکی تحلیل گر سیاسی و استاد دانشگاه با اشاره به ویژگی‌های خاص انقلاب اسلامی ایران و چالش‌های پیش‌رو، تأکید کرد: جریان انقلاب با شعارهای اساسی استقلال‌خواهی، دو قطب بزرگ قدرت جهانی را در آن زمان در مقابل خود داشت. در آستانه پیروزی انقلاب، نشست فرانسه با حضور نمایندگان آمریکا و دیگر قدرت‌های استکبارگر اعلام کرد که ما بحران‌های بسیاری را علیه ایران ایجاد خواهیم کرد، چراکه کشور در وضعیت ساماندهی قرار نداشت.

وی در ادامه تصریح کرد: دو قدرت برتر جهانی علیرغم آماده‌سازی‌های نظامی، به جای اقدام نظامی، به افکار و اعتقادات مردم ایران رخنه کردند و تصور می‌کردند که مردم این کشور تنها محصول مکاتب و دانشگاه‌های خودشان هستند. اما انقلاب اسلامی و جبهه آن به‌طور قابل‌توجهی با دیگر انقلاب‌های دنیا متفاوت بود و با رهبری امام، تفکر و جریان انقلابی مسیری نوین را ایجاد کرد.

بابکی افزود: پس از پیروزی انقلاب، دشمنان تصمیم به ایجاد بحران‌های متعددی در کشور گرفتند که شامل ترورها، تجزیه‌طلبی‌ها و آشوب‌های قومیتی در کردستان، خلق عرب و بلوچستان بود. تمامی این بحران‌ها در چارچوب یک اتاق فکر مشخص شکل گرفت و رشد انقلاب اسلامی با شعار استقلال و آزادی، برای استکبار غربی، به‌ویژه آمریکا و شوروی، غیرقابل درک بود.

او در ادامه به وضعیت گروه‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: گروه مجاهدین خلق از دهه ۷۰ به شدت کمرنگ شد و به فرقه رجوی تبدیل گردید. گروه‌های دیگری مانند پیکار رنجبران و راه کارگر و فرقان نیز اقداماتی تروریستی را رقم زدند، اما جریان منافقین به شکل وسیع‌تری گسترش یافت.

بابکی با بیان اینکه جنگهای چریکی شهری راه‌اندازی شد افزود: در آمل، ما با ۱۳ شهید ترور مواجه هستیم که برای دفاع از انقلاب و آرمان‌های آن جان خود را فدای کردند. این افراد به بهانه‌های مختلف، از جمله داشتن عکس امام راحل در مغازه و صداقت در ظواهر، هدف حملات تروریستی قرار گرفتند.

تشریح حماسه مقاومت و ایستادگی مردم

در پایان، او بر ضرورت حفظ و گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی به عنوان پاسخی مؤثر به چالش‌های پیش‌رو تأکید کرد و گفت: یادآوری تاریخ و شناخت دشمنان برای ادامه مسیر انقلاب و تحقق اهداف آن ضروری است.

اسماعیل منصوری لاریجانی مدیر موسسه حکمت علوی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر نقش مردم را در رویداد ملی حماسه شش بهمن مهم دانست و گفت: حماسه ۶ بهمن نشان داد که مردم در شرایط بحرانی همیشه تعیین‌کننده هستند. در آن زمان، نیروهای امنیتی و نظامی از حمله کمونیست‌ها به آمل بی‌خبر بودند و اطلاعات دقیقی درباره وضعیت منطقه نداشتند.

وی افزود: یکی از رهبران کمونیست‌ها به‌صراحت اعتراف کرده بود که در صورت ورود به شهر، ۵۰ درصد مردم از آنها حمایت خواهند کرد و به راحتی آمل را تصرف خواهند کرد، اما برخلاف پیش‌بینی‌هایشان، مردم شهر به مقابله با آنها پرداختند.

لاریجانی همچنین با تأکید بر تجارب تاریخی، گفت: در مقاطع مختلف، از جمله هشت سال دفاع مقدس، مردم با اراده قوی خود توانسته‌اند نقشه‌های دشمنان را برهم زنند و این موضوع بارها توسط کارشناسان جهانی مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیر مؤسسه حکمت علوی یادآور شد: حادثه تروریستی وحشتناک باعث شکل‌گیری حماسه ۲۲ دی شد و قدرت خداوند در اراده ملت تجلی یافته است. این سرمایه اجتماعی و سیاسی، باید مورد توجه و حفاظت قرار گیرد.

در حماسه ششم بهمن آمل، مردم مؤمن و انقلابی این شهر با حضور آگاهانه و به‌موقع در میدان، غائله کمونیست‌ها را در هم شکستند و توطئه تجزیه شهر را ناکام گذاشتند؛ همان‌گونه که ملت بزرگ ایران در حماسه ۲۲ دی با بصیرت، وحدت و ایستادگی مثال‌زدنی، فتنه‌های ترکیبی دشمن را خنثی کرده و رؤیای شوم تجزیه ایران را برای همیشه به گور سپرد. این دو رخداد تاریخی، جلوه‌ای روشن از نقش تعیین‌کننده مردم در صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور و نشانه‌ای آشکار از پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.