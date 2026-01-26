به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه آزادپور پیرامون شرایط برگزاری اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ چین اظهار داشت: اردوهای خود را از ابتدای دی‌ماه آغاز کردیم و نفرات برتر رقابت‌های کشوری و المپیاد استعدادیابی را به اردو دعوت کردیم تا با برپایی مبارزه انتخابی در هر اردو، رفته رفته به ترکیب نهایی خود برای اعزام نزدیک و نزدیک‌تر شویم.

وی در ادامه بیان داشت: اکنون در اردوی سوم هستیم که ترکیب نفرات‌مان تقریباً نهایی شده و پروسه آماده‌سازی را با شدت و جدیت بسیار بیش‌تر استارت زده‌ایم. بازیکنانم بسیار آماده، قبراق و مشتاق هستند تا با شرایطی عالی بتوانند بهترین نتایج را در رقابت‌های جهانی کسب کنند.

آزادپور درباره ارزیابی‌اش از شرایط رقبای ووشو ایران خاطرنشان ساخت: چین، مصر، هند، هنگ‌کنگ، ماکائو و حتی برخی از کشورهای اروپایی از رقبای اصلی ما در رقابت‌های جهانی محسوب می‌شوند. چین که قدرت سنتی جهان است از امتیاز میزبانی نیز برخوردار خواهد بود. در کل کار بسیار سختی در پیش داریم اما هیچ چیز برای ملی‌پوشان ایران غیرممکن نیست.

سرمربی تیم ملی ساندا دختران در نهایت گفت: ۲ ملی‌پوش ما نخستین اعزام خود را تجربه می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود تا برای رقبا ناشناخته باقی بمانند. البته که به کسب مدال‌های رنگارنگ امید بسیاری داریم و می‌خواهیم نام و پرچم کشور عزیزمان را در چین بالا ببریم. نهایتاً لازم می‌دانم که از مجموعه فدراسیون جهت برقراری شرایطی بسیار مناسب برای تمرین بچه‌ها و آماده‌سازی برای اردوها تشکر کنم.