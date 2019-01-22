اجرای ۲ نمایش لهستانی در جشنواره تئاتر فجر لغو شد

شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت حضور نمایش‌های کشور لهستان در بخش بین‌الملل سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با توجه به سیاست‌های ضد ایرانی این کشور، به خبرنگار مهر گفت: علی‌رغم اینکه ما از تقریبا یک سال پیش برای حضور ۲ نمایش اصلی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از کشور لهستان رایزنی کرده بودیم، در اعتراض به سیاست دولت لهستان و نشست ضد ایرانی که قرار است در کشور لهستان برگزار شود، تصمیم گرفتیم اجرای این نمایش‌ها را در جشنواره تئاتر فجر لغو کنیم.

وی ادامه داد: به ۲ گروه نمایشی اطلاع رسانی و اعلام کردیم که با نهایت احترام به هنرمندان و گروه‌های نمایشی، در اعتراض به سیاست خصمانه‌ای که دولت لهستان در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده نمی‌توانیم میزبان هنرمندان کشور لهستان باشیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی در پایان سخنان خود تأکید کرد: بر اساس تصمیمی که اتخاذ کرده‌ایم، اجرای نمایش‌های «سکوت» که قرار بود به‌عنوان یک نمایش محیطی عظیم در پارکینگ تالار وحدت اجرا شود و «شهر بد» که قرار بود در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود، لغو شد.