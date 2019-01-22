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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده؛

نیمی از فیلمنامه «مانکن» نوشته شد/ پایان نگارش تا اسفندماه

نیمی از فیلمنامه «مانکن» نوشته شد/ پایان نگارش تا اسفندماه

نویسندگی سریال «مانکن» را بابک و میثم کایدان برعهده دارند و قرار است تا اسفندماه نگارش این سریال را به پایان برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «مانکن» یک مجموعه ۲۶ قسمتی است که قرار است به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده ساخته شود و تاکنون حدود ۱۵ قسمت از سریال به نگارش درآمده است.

نویسندگی این سریال را بابک و میثم کایدان بر عهده دارند و قرار است تا اسفندماه نگارش این سریال را به پایان برسانند تا سریال در ماه اسفند و در سال ۹۷ کلید بخورد.

ایرج محمدی تهیه کنندگی این سریال را بر عهده دارد که تاکنون بازیگرانی چون محمدرضا فروتن و مریلا زارعی برای حضور در آن قطعی شده‌اند.

این سریال در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود و اولین سریال سهیلی‌زاده در فضایی غیر از تلویزیون است.

کد مطلب 4519869
عطیه موذن

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