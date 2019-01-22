نیمی از فیلمنامه «مانکن» نوشته شد/ پایان نگارش تا اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «مانکن» یک مجموعه ۲۶ قسمتی است که قرار است به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده ساخته شود و تاکنون حدود ۱۵ قسمت از سریال به نگارش درآمده است.

نویسندگی این سریال را بابک و میثم کایدان بر عهده دارند و قرار است تا اسفندماه نگارش این سریال را به پایان برسانند تا سریال در ماه اسفند و در سال ۹۷ کلید بخورد.

ایرج محمدی تهیه کنندگی این سریال را بر عهده دارد که تاکنون بازیگرانی چون محمدرضا فروتن و مریلا زارعی برای حضور در آن قطعی شده‌اند.

این سریال در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود و اولین سریال سهیلی‌زاده در فضایی غیر از تلویزیون است.