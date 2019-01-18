محمدرضا فروتن اولین بازیگر «مانکن» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، محمدرضا فروتن بازیگر فیلم‌های ماندگاری مانند «دو زن»، «قرمز»، «زیر پوست شهر» و «شب یلدا»، در اولین تجربه رسانه خانگی‌اش، مقابل دوربین سریال «مانکن» قرار خواهد گرفت.

حسین سهیلی‌زاده که پیش از این ساخت سریال‌های تلویزیونی مانند «دلنوازان»، «فاصله‌ها»، «آوای باران» و «پریا» را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، کارگردانی سریال «مانکن» را برعهده دارد.

مجموعه «مانکن» به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی در ۲۶ قسمت نگاشته شده و در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: همیشه عشق‌های بزرگ و زیبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشته‌اند.

اسامی سایر بازیگران این سریال پس از انتخاب در روزهای آتی اعلام خواهد شد.