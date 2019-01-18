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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

محمدرضا فروتن اولین بازیگر «مانکن» شد

محمدرضا فروتن اولین بازیگر «مانکن» شد

محمدرضا فروتن به‌عنوان اولین بازیگر سریال نمایش خانگی «مانکن» انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، محمدرضا فروتن بازیگر فیلم‌های ماندگاری مانند «دو زن»، «قرمز»، «زیر پوست شهر» و «شب یلدا»، در اولین تجربه رسانه خانگی‌اش، مقابل دوربین سریال «مانکن» قرار خواهد گرفت.

حسین سهیلی‌زاده که پیش از این ساخت سریال‌های تلویزیونی مانند «دلنوازان»، «فاصله‌ها»، «آوای باران» و «پریا» را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، کارگردانی سریال «مانکن» را برعهده دارد.

مجموعه «مانکن» به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی در ۲۶ قسمت نگاشته شده و در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: همیشه عشق‌های بزرگ و زیبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشته‌اند.

اسامی سایر بازیگران این سریال پس از انتخاب در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4516315
عطیه موذن

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