مریلا زارعی هم به سریال «مانکن» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، مریلا زارعی در اولین تجربه حضور خود در سریال نمایش خانگی، ایفاگر نقش متفاوتی در «مانکن» خواهد بود.

حسین سهیلی‌زاده و ایرج محمدی پس از همکاری در سریال‌هایی مانند «دلنوازان» و «ترانه مادری» در تازه‌ترین حضور مشترکشان به ترتیب کارگردانی و تهیه‌کنندگی سریال نمایش خانگی «مانکن» را برعهده گرفته‌اند.

مجموعه «مانکن» در ۲۶ قسمت به قلم بابک کایدان نگاشته شده است و در توصیف نقشی که مریلا زارعی در این مجموعه ایفاگر آن است، آمده است: فهمیدن بعضی چیزا برای بعضیا خیلی سخته، مثل درک عمق زخمی که رو قلب یه زن جا مونده...

اسامی سایر بازیگران این سریال پس از انتخاب در روزهای آتی اعلام خواهد شد.