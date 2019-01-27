روایتی از قصه «دل» و «مانکن»/در نگارش سریال عاشقانه محدودیت داریم

بابک کایدان نویسنده سریال «دل» که این روزها پیش تولید آن در حال انجام است درباره این سریال به خبرنگار مهر گفت: «دل» که منوچهر هادی کارگردانی آن را برعهده دارد در میان فیلمنامه هایی که تاکنون نوشته ام کار سخت، بزرگ و متفاوتی است.

وی ادامه داد: این سریال یک ملودرام خانوادگی و اجتماعی است که بیشتر در تهران تصویربرداری می شود و لوکیشن هایی هم در خارج از تهران دارد.

کایدان درباره متن فیلمنامه «دل» و پایان نگارش آن اظهار کرد: من نگارش سریال «دل» را از شهریور سال گذشته شروع کرده و به همراه برادرم میثم کایدان می نوشتیم که تا اردیبهشت سال ۹۷ حدود ۱۸ قسمت از آن آماده شد. این پروژه چند ماه پیش وارد پیش تولید شده بود که به دلیل تغییر سرمایه گذار متوقف شد و به تبع آن در کار نگارش «دل» وقفه ای به وجود آمد.

وی که این روزها نگارش «مانکن» را بر عهده دارد و این سریال هم به کارگردانی حسین سهیلی زاده در مرحله پیش تولید است، اضافه کرد: من هیچ گاه متن ۲ سریال را با هم ننوشته ام و مدتی که در کار تولید «دل» وقفه به وجود آمد مشغول نگارش «مانکن» شدم. فیلمنامه «مانکن» را هم تا حدی جلو بردیم تا اینکه دوباره شرایط ساخت «دل» فراهم شد و تهیه کننده و سرمایه گذار جدید به سریال «دل» پیوست بنابراین اینکه هر ۲ کار همزمان با هم کلید می خورند به این معنا نیست که هر ۲ را با هم نوشته ام.

این نویسنده درباره تفاوت های قصه «دل» و «مانکن» توضیح داد: «مانکن» هم مثل «دل» یک ملودرام عاشقانه است اما بین این ۲ تفاوت زیادی وجود دارد.

وی درباره عاشقانه های تکراری در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: متاسفانه ما در ایران تنوع ژانر نداریم و ناخودگاه به سمت ملودرام و یا کمدی حرکت می کنیم. در ملودرام هم به دلیل محدودیت های موضوعی و گیرایی سوژه های عاشقانه به سمت گونه های متفاوت ملودرام نمی توانیم برویم.

نویسنده «دلدادگان» در پایان گفت: من سعی کردم ۲ قصه عاشقانه متفاوت را به نگارش درآورم که سریال «مانکن» را با در نظر گرفتن آسیب های اجتماعی، اقتصادی و بی عدالتی های اقتصادی و «دل» را در بستر یک عاشقانه اجتماعی نوشته ام.