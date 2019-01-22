به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی دلالتهای تربیتی فلسفه زیبایی شناسی، شنبه ۶ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه ۲ برگزار می شود.

در این نشست علمی حجت الاسلام مهدی همازاده، میثم سفیدخوش و جمیله علم الهدی به ارائه بحث در محور فلسفه زیبایی شناسی و دلالت های آن در تعلیم و تربیت خواهند پرداخت.

دبیر علمی نشست دلالتهای تربیتی فلسفه زیبایی شناسی را حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی بر عهده خواهد داشت.

شرکت در این نشست برای عموم برادران و خواهران آزاد است.