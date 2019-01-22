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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

۶ بهمن ماه در قم؛

نشست دلالت‌های تربیتی فلسفه زیبایی‌شناسی برگزار می‌شود

نشست دلالت‌های تربیتی فلسفه زیبایی‌شناسی برگزار می‌شود

نشست علمی دلالت های تربیتی فلسفه زیبایی شناسی با حضور کارشناسان ۶ بهمن ماه در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی دلالتهای تربیتی فلسفه زیبایی شناسی، شنبه ۶ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه ۲ برگزار می شود.

در این نشست علمی حجت الاسلام مهدی همازاده، میثم سفیدخوش و جمیله علم الهدی به ارائه بحث در محور فلسفه زیبایی شناسی و دلالت های آن در تعلیم و تربیت خواهند پرداخت.

دبیر علمی نشست دلالتهای تربیتی فلسفه زیبایی شناسی  را حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی بر عهده خواهد داشت.

شرکت در این نشست برای عموم برادران و خواهران آزاد است.

کد مطلب 4519881

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