به گزارش خبرنگار مهر، دوره جدید «دروس خارج فقه تخصصی مسئلهمحور» با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه علمیه، از امروز در قم آغاز شد.
برنامه این نشستها به شرح زیر است:
شنبهها: فقه التقنین با تدریس حجتالاسلام والمسلمین حمید پارسانیا
یکشنبهها: فقه اجتماعی با تدریس حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا
دوشنبهها: فقه ارتباطات نوین (الگوریتمها) با تدریس حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی
سهشنبهها: فقه بورس با تدریس آیتالله جعفر نجفی بستان
چهارشنبهها: فقه فرهنگ (پوشش، مد و فشن) با تدریس حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی
این جلسات هر روز ساعت ۱۱ صبح، در میدان میثم (سالاریه)، خیابان میثم تمار، کوچه یک، پلاک ۱۲ برگزار میشود.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند با شماره ۰۹۱۲۶۵۲۸۷۳۵ (حجتالاسلام غریبی) تماس حاصل کنند.
نظر شما